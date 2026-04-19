Vulnerabilitatea digitală la birou: Secundele care despart o companie de un dezastru

Deși tehnologia a avansat spectaculos, obiceiurile digitale ale angajaților români par să fi rămas ancorate în trecut, generând riscuri majore pentru securitatea cibernetică a companiilor. O analiză recentă arată că, pe calculatoarele de la muncă, mulți utilizatori preferă în continuare soluții de autentificare extrem de simple, subestimând capacitatea atacatorilor de a compromite rețelele interne. Cele mai frecvente alegeri rămân secvențele numerice previzibile, precum „123456” sau „123456789”, combinații care pot fi descifrate de un software specializat în mai puțin de o secundă. Această neglijență sistemică transformă conturile corporative în ținte sigure, oferind o poartă de acces facilă către informații sensibile.

Radiografia unei baze de date de pe Dark Web

Gravitatea situației este confirmată de un studiu amplu realizat de NordPass în colaborare cu NordStellar, specialiști în cercetarea incidentelor de securitate. Aceștia au analizat o bază de date uriașă, de peste 2,5 TB, extrasă din surse publice și de pe Dark Web, acoperind sectoare vitale precum sănătatea, finanțele, educația și tehnologia. Rezultatele sunt descurajante: secvențe precum „qwerty123” sau „111111” ocupă în continuare primele poziții în topul preferințelor, inclusiv în România. Majoritatea acestor date de autentificare au ajuns pe piața neagră fie prin intermediul programelor malware care infectează dispozitivele angajaților, fie în urma unor scurgeri de date masive, fiind expuse adesea alături de adresele de e-mail oficiale ale companiilor.

Numele proprii și barierele lingvistice în securitatea cibernetică

Dincolo de cifrele banale, o tendință globală care se menține de ani de zile este folosirea propriului nume sau a unor cuvinte generice pe post de barieră de protecție. Termenul „password” rămâne un pilon al vulnerabilității globale, fiind utilizat intens atât în limba engleză, cât și în diversele sale traduceri locale. Fie că este vorba despre varianta franceză „motdepasse”, cea spaniolă „contraseña” sau versiunile din limbile nordice, tiparul rămâne neschimbat. Această uniformitate în eroare le permite atacatorilor să identifice rapid credențialele corporative doar prin simpla asociere a domeniului de e-mail cu cele mai probabile variante de parole, punând sub semnul întrebării eficiența politicilor de securitate din multe organizații internaționale.

Top 20 cele mai comune parole în companiile din România

123456 – Timp de spargere: sub 1 secundă

21212121 – Timp de spargere: sub 1 secundă

parola123 – Timp de spargere: 25 secunde

parola – Timp de spargere: sub 1 secundă

12345 – Timp de spargere: sub 1 secundă

password – Timp de spargere: sub 1 secundă

123456789 – Timp de spargere: sub 1 secundă

qwerty123 – Timp de spargere: sub 1 secundă

12345678 – Timp de spargere: sub 1 secundă

qwerty – Timp de spargere: sub 1 secundă

freeze112 – Timp de spargere: 14 minute

qwerty1 – Timp de spargere: sub 1 secundă

andreea – Timp de spargere: 17 secunde

anamaria – Timp de spargere: 3 ore

1234567 – Timp de spargere: sub 1 secundă

111111 – Timp de spargere: sub 1 secundă

locked – Timp de spargere: 2 minute

alexandru – Timp de spargere: 3 secunde

andrei – Timp de spargere: sub 1 secundă

steaua – Timp de spargere: sub 1 secundă

Experții în securitate cibernetică recomandă să folosim parole puternice formate din combinații puternice de litere, cifre și caractere speciale, alături de autentificare în doi factori.