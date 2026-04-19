Pericol la job. Topul celor mai previzibile parole folosite de români. Se sparg în mai puțin de o secundă!

Românii nu sunt prea inventivi la capitolul parole de securitate. Foto/Profimedia
Un nou raport de securitate cibernetică dezvăluie o realitate alarmantă în companiile din România: cele mai folosite parole la job rămân secvențele numerice previzibile, precum „123456” sau „123456789”. Deși experții avertizează că aceste combinații pot fi sparte de hackeri în mai puțin de o secundă, angajații continuă să le utilizeze de ani de zile, expunând bazele de date ale firmelor la riscuri majore de atacuri informatice în 2026.

Vulnerabilitatea digitală la birou: Secundele care despart o companie de un dezastru

Deși tehnologia a avansat spectaculos, obiceiurile digitale ale angajaților români par să fi rămas ancorate în trecut, generând riscuri majore pentru securitatea cibernetică a companiilor. O analiză recentă arată că, pe calculatoarele de la muncă, mulți utilizatori preferă în continuare soluții de autentificare extrem de simple, subestimând capacitatea atacatorilor de a compromite rețelele interne. Cele mai frecvente alegeri rămân secvențele numerice previzibile, precum „123456” sau „123456789”, combinații care pot fi descifrate de un software specializat în mai puțin de o secundă. Această neglijență sistemică transformă conturile corporative în ținte sigure, oferind o poartă de acces facilă către informații sensibile.

Radiografia unei baze de date de pe Dark Web

Gravitatea situației este confirmată de un studiu amplu realizat de NordPass în colaborare cu NordStellar, specialiști în cercetarea incidentelor de securitate. Aceștia au analizat o bază de date uriașă, de peste 2,5 TB, extrasă din surse publice și de pe Dark Web, acoperind sectoare vitale precum sănătatea, finanțele, educația și tehnologia. Rezultatele sunt descurajante: secvențe precum „qwerty123” sau „111111” ocupă în continuare primele poziții în topul preferințelor, inclusiv în România. Majoritatea acestor date de autentificare au ajuns pe piața neagră fie prin intermediul programelor malware care infectează dispozitivele angajaților, fie în urma unor scurgeri de date masive, fiind expuse adesea alături de adresele de e-mail oficiale ale companiilor.

Numele proprii și barierele lingvistice în securitatea cibernetică

Dincolo de cifrele banale, o tendință globală care se menține de ani de zile este folosirea propriului nume sau a unor cuvinte generice pe post de barieră de protecție. Termenul „password” rămâne un pilon al vulnerabilității globale, fiind utilizat intens atât în limba engleză, cât și în diversele sale traduceri locale. Fie că este vorba despre varianta franceză „motdepasse”, cea spaniolă „contraseña” sau versiunile din limbile nordice, tiparul rămâne neschimbat. Această uniformitate în eroare le permite atacatorilor să identifice rapid credențialele corporative doar prin simpla asociere a domeniului de e-mail cu cele mai probabile variante de parole, punând sub semnul întrebării eficiența politicilor de securitate din multe organizații internaționale. 

Top 20 cele mai comune parole în companiile din România

123456 – Timp de spargere: sub 1 secundă

21212121 – Timp de spargere: sub 1 secundă

 

parola123 – Timp de spargere: 25 secunde

 

parola – Timp de spargere: sub 1 secundă

 

12345 – Timp de spargere: sub 1 secundă

 

password – Timp de spargere: sub 1 secundă

 

123456789 – Timp de spargere: sub 1 secundă

 

qwerty123 – Timp de spargere: sub 1 secundă

 

12345678 – Timp de spargere: sub 1 secundă

 

qwerty – Timp de spargere: sub 1 secundă

 

freeze112 – Timp de spargere: 14 minute

 

qwerty1 – Timp de spargere: sub 1 secundă

 

andreea – Timp de spargere: 17 secunde

 

anamaria – Timp de spargere: 3 ore

 

1234567 – Timp de spargere: sub 1 secundă

 

111111 – Timp de spargere: sub 1 secundă

 

locked – Timp de spargere: 2 minute

 

alexandru – Timp de spargere: 3 secunde

 

andrei – Timp de spargere: sub 1 secundă

 

steaua – Timp de spargere: sub 1 secundă

Experții în securitate cibernetică recomandă să folosim parole puternice formate din combinații puternice de litere, cifre și caractere speciale, alături de autentificare în doi factori.

 