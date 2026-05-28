Carambol într-un convoi militar: 11 soldați răniți după ce trei transportoare blindate Piranha 5 s-au ciocnit. Reacția Forțelor Terestre Române -VIDEO

11 soldați au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce trei transportoare blindate Piranha 5 dintr-un convoi militar al Batalionului 813 Infanterie s-au ciocnit joi seară în județul Sălaj, pe DN 1C. Potrivit Forțelor Terestre Române, cauza producerii accidentului a fost nerespectarea distanţei regulamentare între autovehicule.

”Astăzi, 28.05.2026, în jurul orei 20:30, la ieşirea din localitatea Bizuşa-Băi, judeţul Sălaj, pe direcţia Dej – Baia Mare, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei transportoare blindate Piranha 5 aparţinând unei coloane militare din Batalionul 813 Infanterie”, au transmis, joi seară, Forțele Terestre Române.

Potrivit reprezentanților instituției, cauza producerii accidentului a fost nerespectarea distanţei regulamentare între autovehicule.

”În urma incidentului au rezultat 11 militari răniţi, dintre care 10 sunt în curs de evacuare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. La faţa locului au intervenit echipaje de poliţie, ambulanţă şi pompieri”, a menționat sursa citată.

Traficul în zonă a fost restricţionat temporar pentru desfăşurarea intervenţiei şi efectuarea cercetărilor.

În urma acestui incident, autovehiculele militare au fost avariate uşor.

Conducătorii autovehiculelor militare implicate în accident au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.