Sărbătoare 22 mai: Sfântul Mucenic Vasilisc, cinstit de Biserică

Pe data de 22 mai a fiecărui an se face pomenirea Sfântului Mucenic Vasilisc. Iată cine a fost acest Sfânt, conform calendarului ortodox.

Sfantul Mucenic Vasilisc a fost nepotul Sfantului Mucenic Teodor Tiron. A trait in vremea imparatului Maximian (286-305). A fost ucis pentru ca a refuzat sa aduca jertfa idolilor si pentru arderea templului inchinat lui Apolon (Sfantul Vasilisc s-a rugat lui Dumnezeu, iar Acesta a trimis foc din cer si astfel a fost distrus templul si statuia idolului Apolon).

Troparul Sfantului Mucenic Vasilisc

Mucenicul Tau, Doamne Vasilisc, intru nevointa sa, cununa nestricaciunii a dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta pe chinuitori a invins; zdrobit-a si ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaciunile lui mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.



Tot astazi facem pomenirea:

- Sfintilor Parinti de la Sinodul al II-lea ecumenic, de la Constantinopol, din anul 381 - Pe 22 mai, Biserica face pomenirea Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic. Parintii Sinodu­lui II ecumenic de la Constantinopol (381), sub presedintia episcopului Nectarie al Constantinopolului, succesorul in scaun si la presedintia Sinodului al Sfantului Grigorie de Nazianz, au hotarat, cum se spune in canonul 1 al Sinodului, sa pastreze credinta celor trei sute optspre­zece Parinti adunati la Niceea si au anatematizat "tot eresul" adica toate fractiunile arienilor in frunte cu eunomienii, pe sabelieni, marcelieni, fotinieni, pe apolinaristi si pe pnevmatomahi. Sinodul al doilea Ecumenic a avut loc în anul 381, în Constantinopol și a fost convocat de Sfântul Împărat Teodosie cel Mare.

in aceasta zi facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Marcel;

- Sfantului Ioan Vladimir, cneazul Serbiei;

- Sfantului Pavel din Peloponez;

- Sfantului Mucenic Codru;

- Sfintei Mucenite Sofia, doctorita;

- Sfantului Sfintit Mucenic Zaharia de la Prusa.



