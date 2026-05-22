Trump ar putea lipsi de la nunta fiului său: conflictul cu Iranul face momentul „nepotrivit”

Președintele american Donald Trump a afirmat joi că s-ar putea să rateze în acest weekend nunta fiului său Don Jr., considerând că este un 'moment nepotrivit', în special din cauza conflictului cu Iranul, relatează AFP.

'I-ar plăcea foarte mult să vin. Este în cadru restrâns, voi încerca să merg', le-a spus președintele american jurnaliștilor în Biroul Oval.



'I-am spus: «Nu este momentul potrivit pentru mine. Am chestia asta numită Iran și alte lucruri»', a continuat miliardarul republican.



Donald Trump Junior, numit frecvent Don Jr., urmează să se căsătorească cu Bettina Anderson în Bahamas în acest weekend, potrivit presei americane. Aceasta este a doua sa căsătorie.



'Sunt oricum în pierdere. Dacă mă duc, sunt criticat. Dacă nu mă duc, sunt criticat, de presa mincinoasă, desigur (fake news)', a mai spus Donald Trump.



Președintele american este tatăl a cinci copii proveniți din trei căsnicii diferite. El i-a urat fiului său o 'căsnicie foarte frumoasă'.



Don Jr., 48 de ani, conduce împreună cu fratele său Eric Trump Organization, compania care reunește afacerile imobiliare și hoteliere ale tatălui său, desfășurând în același timp și alte activități financiare și economice pe cont propriu.



De asemenea, el este un susținător înfocat al politicilor și ideilor președintelui american.