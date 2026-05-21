Protocol de colaborare pentru consolidarea capacității naționale în domeniul medicamentului

Astăzi, Compania Națională UNIFARM S.A. și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – ICCF București au semnat un Protocol de colaborare dedicat consolidării capacității naționale în domeniul medicamentului, un parteneriat construit în jurul unei valori esențiale: grija față de pacient.

Dincolo de proceduri și documente oficiale, acest protocol înseamnă responsabilitate, competență și colaborare pentru un obiectiv comun – accesul sigur și eficient la medicamente de calitate. Inițiativa reflectă preocuparea constantă pentru întărirea controlului calității medicamentelor, susținerea cercetării-dezvoltării farmaceutice și valorificarea infrastructurii tehnice și științifice existente în România.

Prin colaborarea dintre UNIFARM și ICCF București, cele două instituții își propun să dezvolte proiecte de interes strategic pentru sistemul național de sănătate, contribuind la creșterea capacității de răspuns în domeniul farmaceutic și la consolidarea securității sanitare.

Parteneriatul reprezintă un pas important pentru susținerea unui sistem de sănătate mai pregătit, mai responsabil și mai aproape de nevoile reale ale oamenilor. Pentru că, dincolo de fiecare protocol, fiecare analiză și fiecare decizie, se află pacientul.

Iar sănătatea oamenilor rămâne cea mai importantă responsabilitate.