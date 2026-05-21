Deshidratarea poate afecta grav sănătatea: riscurile ascunse ale consumului insuficient de apă

Consumul insuficient de apă poate avea consecințe serioase asupra sănătății rinichilor, avertizează specialiștii. Deshidratarea afectează funcționarea normală a acestora și poate crește riscul apariției pietrelor la rinichi, al infecțiilor urinare și chiar al leziunilor renale acute.

Rinichii sunt organe esențiale pentru buna funcționare a organismului, având un rol permanent în menținerea echilibrului intern. Ei filtrează zilnic aproximativ 200 de litri de sânge și îndeplinesc multiple funcții: elimină toxinele, păstrează substanțele necesare organismului, reglează pH-ul și contribuie la activarea vitaminei D și la producerea globulelor roșii.

„Rinichii elimină deșeurile, împiedică pierderea substanțelor utile din corp, mențin pH-ul organismului în limite normale și susțin procese esențiale pentru sănătate”, explică specialista în nutriție și sănătate renală Melanie Betz, conform Eatingwell.

Experții atrag atenția că multe persoane pot avea afecțiuni renale fără să știe, deoarece simptomele apar adesea târziu. Potrivit specialiștilor, boala cronică de rinichi poate evolua ani la rând fără semne evidente.

Cum afectează deshidratarea rinichii

Lipsa apei reduce fluxul de sânge către rinichi, obligându-i să depună un efort suplimentar pentru a păstra echilibrul organismului.

„Rinichii încearcă să conserve cât mai multă apă, ceea ce duce la o urină mai concentrată și la o activitate mai intensă”, explică nutriționistul Jen Hernandez, conform sursei.

În cazurile severe, această suprasolicitare poate provoca leziuni renale acute, o afecțiune care poate avea efecte pe termen lung. Specialiștii spun că riscul este mai ridicat la persoanele care folosesc frecvent medicamente antiinflamatoare nesteroidiene.

Deshidratarea poate favoriza pietrele la rinichi

Un alt efect important este creșterea riscului de apariție a calculilor renali. Atunci când organismul este deshidratat, urina devine mai concentrată, iar anumite minerale au o probabilitate mai mare să formeze cristale.

„Mineralele precum calciul și oxalatul se pot concentra și cristaliza mai ușor atunci când aportul de lichide este insuficient”, arată specialiștii.

Pietrele la rinichi pot avea dimensiuni variate și pot provoca dureri intense. Pentru reducerea riscului, experții recomandă un consum zilnic de cel puțin 2,5 litri de apă.

Infecțiile urinare, un alt risc asociat

Deși deshidratarea nu provoacă direct infecții urinare, ea poate crea condiții favorabile apariției acestora. Un volum redus de urină permite bacteriilor să rămână mai mult timp în tractul urinar și să se înmulțească.

„Atunci când urinarea este redusă, bacteriile au mai multe șanse să adere și să se dezvolte”, explică medicul Tim Pflederer.

Pe termen lung, infecțiile urinare repetate pot afecta rinichii și pot contribui la apariția unor probleme cronice. Specialiștii avertizează că inflamațiile persistente și episoadele repetate pot agrava sau favoriza bolile renale.

Medicii recomandă menținerea unei hidratări constante și acordarea atenției semnelor organismului, deoarece un gest aparent simplu, precum consumul suficient de apă, poate avea un rol esențial în protejarea sănătății rinichilor.

