Beneficiile drumețiilor pentru sănătatea fizică și mintală. Ce arată studiile

Drumețiile sunt mult mai mult decât o activitate recreativă sau o modalitate plăcută de petrecere a timpului liber. Tot mai multe studii arată că mersul în natură poate avea efecte importante asupra sănătății fizice și psihice, fiind considerat de specialiști o metodă naturală de reducere a stresului și de îmbunătățire a stării generale de bine.

Drumețiile pot reduce stresul și anxietatea

Cercetările sugerează că timpul petrecut în natură influențează pozitiv sistemul nervos și poate reduce nivelul cortizolului, hormonul asociat stresului.

Plimbările prin pădure sau pe trasee montane sunt asociate cu o stare psihică mai bună, reducerea anxietății și diminuarea gândurilor negative repetitive. Mai multe studii au indicat că mersul în natură poate avea efecte psihologice mai puternice decât exercițiile efectuate în spații închise sau expunerea pasivă la imagini cu peisaje naturale.

Efecte benefice asupra inimii și circulației

Drumețiile practicate regulat contribuie la menținerea sănătății cardiovasculare și pot reduce riscul apariției unor afecțiuni precum hipertensiunea arterială sau tulburările metabolice.

Specialiștii au observat că această formă de mișcare poate ajuta la:

reducerea tensiunii arteriale;

îmbunătățirea circulației sanguine;

scăderea nivelului colesterolului;

reducerea riscului de boli cardiovasculare.

Totodată, activitatea fizică desfășurată în natură poate susține sănătatea metabolică și poate contribui la prevenirea diabetului de tip 2.

Poate contribui la diminuarea simptomelor depresive

Contactul cu mediul natural are efecte directe asupra stării emoționale și a activității cerebrale. Cercetările arată că mersul în natură poate reduce simptomele asociate depresiei și poate îmbunătăți starea psihică inclusiv în cazul persoanelor diagnosticate cu tulburări depresive.

Unele studii au constatat că plimbările în spații naturale reduc emoțiile negative mai eficient decât mersul în zone urbane. În plus, chiar și perioade scurte petrecute în natură pot aduce beneficii importante pentru sănătatea mintală.

Crește rezistența și tonusul muscular

Spre deosebire de mersul pe teren drept, traseele montane solicită simultan mai multe grupe musculare, printre care:

musculatura picioarelor;

zona abdominală;

spatele;

mușchii implicați în echilibru și stabilitate.

Diferențele de nivel întâlnite pe trasee contribuie și la dezvoltarea rezistenței cardiovasculare și la îmbunătățirea capacității pulmonare. Practicată constant, drumeția poate sprijini menținerea unei greutăți sănătoase și a mobilității articulare.

Susține funcțiile cognitive și creativitatea

Expunerea la natură poate avea un efect benefic asupra creierului suprasolicitat de ritmul cotidian și de utilizarea constantă a tehnologiei.

Studiile indică faptul că activitățile recreative desfășurate în aer liber sunt asociate cu îmbunătățirea concentrării, reducerea oboselii mentale și stimularea funcțiilor cognitive.

Mediile verzi contribuie, de asemenea, la diminuarea poluării sonore, oferă un aer mai curat și încurajează mișcarea, factori care influențează pozitiv starea generală de bine.

Drumețiile pot îmbunătăți calitatea somnului

Activitatea fizică moderată și expunerea la lumină naturală ajută la reglarea ritmului biologic al organismului.

Persoanele care practică drumeții în mod regulat raportează frecvent:

adormire mai rapidă;

un somn mai profund;

reducerea episoadelor de insomnie;

niveluri mai ridicate de energie pe parcursul zilei.

Natura poate avea un rol important pentru echilibrul emoțional

Specialiștii în psihologia mediului consideră că natura are un efect de refacere asupra creierului. Sunetele naturale, aerul curat și peisajele verzi contribuie la reducerea suprasolicitării mentale și favorizează starea de calm.

Unele cercetări arată inclusiv că persoanele care locuiesc în apropierea spațiilor verzi prezintă un risc mai redus de probleme de sănătate mintală.

Cum poți începe în siguranță

Pentru cei aflați la început, specialiștii recomandă alegerea unor trasee ușoare și adaptate nivelului de pregătire.

Este important să ai în vedere:

trasee scurte și accesibile;

încălțăminte adecvată;

hidratare suficientă;

un ritm confortabil;

ieșiri regulate în natură.

Chiar și plimbările de 30–60 de minute prin pădure sau în zone verzi pot avea efecte benefice asupra sănătății.

Drumețiile reprezintă una dintre cele mai simple și accesibile metode naturale de îmbunătățire a stării fizice și psihice. Studiile confirmă că mersul în natură poate reduce stresul, sprijini sănătatea inimii, combate simptomele depresive și contribui la o calitate mai bună a vieții.

Natura rămâne, pentru mulți specialiști, unul dintre cele mai eficiente și accesibile „tratamente” pentru corp și minte.