România, campioana absolută a scumpirilor din Uniunea Europeană

Sursă: Realitatea.Net

România își menține titlul de campioană absolută a scumpirilor din Uniunea Europeană, înregistrând în aprilie o rată catastrofală a inflației de 9,5%. Datele publicate miercuri de Eurostat arată o accelerare generalizată a prețurilor la nivel comunitar, media europeană urcând într-un ritm alarmant la 3,2%, pe fondul presiunilor din energie și servicii.

Rata anuală a inflației în zona euro a fost de 3,0% în aprilie 2026, în creștere de la 2,6% în luna martie. Cu un an în urmă, rata era de 2,2%. În Uniunea Europeană, inflația anuală a fost de 3,2% în aprilie 2026, în creștere de la 2,8% în martie. Cu un an mai devreme, rata era de 2,4%. Aceste cifre sunt publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Suedia (0,5%), Danemarca (1,2%) și Cehia (2,1%). La polul opus, cele mai ridicate rate anuale au fost înregistrate în România (9,5%), Bulgaria (6,0%) și Croația (5,4%). Comparativ cu luna martie 2026, inflația anuală a scăzut în cinci state membre, a rămas stabilă într-unul singur și a crescut în douăzeci și unu.

În aprilie 2026, serviciile (+1,38 puncte procentuale, pp), energia (+0,99 puncte procentuale, pp), alimentele, alcoolul și tutunul (+0,46 puncte procentuale, pp) și mărfurile industriale non-energetice (+0,20 puncte procentuale, pp) au avut o contribuție pozitivă la rata anuală a inflației din zona euro.