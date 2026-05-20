De ce este necesară substanța de contrast radiologic

Uneori, o investigație simplă nu oferă suficiente informații despre vase, organe sau anumite leziuni. În aceste situații, medicul poate recomanda folosirea unei substanțe care ajută la evidențierea mai bună a structurilor analizate.

Examenul CT cu substanță de contrast folosește un agent de contrast, administrat de obicei intravenos, pentru ca anumite țesuturi sau vase de sânge să se vadă mai clar pe imagini. Este util în evaluarea multor afecțiuni, de la probleme abdominale și vasculare până la traumatisme, tumori sau inflamații. Substanța de contrast nu tratează și nu produce radiații, rolul ei este să crească diferența vizuală dintre structuri, astfel încât diagnosticul să fie mai precis.

Înainte de investigație, pacientul trebuie să anunțe eventuale alergii, boli renale, tratamente importante și sarcina, dacă este cazul. Medicul recomandă verificarea funcției renale înainte de administrarea contrastului. Reacțiile adverse sunt rare, dar posibile, motiv pentru care investigația se face în condiții controlate, cu protocol adaptat fiecărui pacient.

