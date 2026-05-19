Fostul șef al Autorității pentru Digitalizare, demis de Oana Gheorghiu, a rupt tăcerea la „Culisele statului paralel”. De ce a depus denunț la DNA împotriva viceprmierului și a ministrului Darău

Sursă: Realitatea.net

În exclusivitate la „Culisele statului paralel”, fostul președinte al Autorității pentru Digitalizare, Dragoș Vlad, a făcut dezvăluiri explozive despre modul în care a fost demis de către vicepremierul Oana Gheorghiu și de ce a depus reclamație la DNA atât împotriva acesteia, cât și a ministrului Economiei și Digitalizării, Irinel Darău. Vlad a invocat o „jocuri de culise” și presiuni asupra sa, pentru a accepta un contract cu un mare grup german. Cei vizați au fost contactați de Realitatea Plus, dar până la difuzarea știrii nu au prezentat un punct de vedere. Indirect, la un alt post TV, Oana Gheorghiu a afirmat că denunțul lui Vlad ar fi o răzbunare pentru faptul că a fost schimbat.

În documentul depus la DNA de Dragoș Vlad și prezentat de Anca Alexandrescu în cadrul emisiunii, fostul director reclama faptul că „demersuri care au condus la anularea unei proceduri de achiziție publică aferente unui pilon strategic al componentei de digitalizare în România”, cu perspectiva pierderii unor fonduri europene nerambursabile în valoare de aproximativ 165 de milioane de lei.

Legat de anularea procedurii legale, Vlad reclama presiunile repetate la adresa sa, pentru a fi convins să încalce prevederile legale privind achizițiile publice și găsirea unor „soluții” de colaborare cu un grup de societăți (care cu siguranță urmarea dobândirea de foloase materiale). Pentru că a refuzat ceea ce i s-a propus, Vlad susține că a fost demis.

Vlad: Mi s-au cerut, caietul de sarcini și documeția de licitație

Ca urmare, fostul șef îi acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu, pe ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irinel Darău, și pe actualul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, cu rang de secretar de stat, Aurel – Cătălin Giulescu, pentru modul în care și-au exercitat atribuțiile.

Dragoș Vlad susține că ar fi fost supus unor presiuni constante privind întâlniri și discuții cu un grup german interesat să fie cooptat în dezvoltarea unui jalon strategic al componentei de digitalizare în România. Pentru că nu a dat curs sugestiilor, a fost bombardat cu solicitări și raportări repetate, precum și cu blocarea unor demersuri.

„Prima parte a fost o întâlnire de descris și de prezentare. Pe de o parte, reprezentanții grupului german au prezentat portofoliul de servicii pe care le oferă. Erau interesați de infrastructura pe care o folosim în grup. Respectiv, erau oarecum întrebări către noi — că nu eram doar ADR, erau și colegii de la STS — referitoare la infrastructura de cloud”, a relatat Vlad la Culisele statului paralel.

După întâlnire, Vlad a precizat că a urmat un bombardament de mesaje, în care i se solicita, aproape imperativ, să accepte noi discuții cu firma germană.

De altfel, întrebat de Anca Alexandrescu, Vlad a confirmat că ministrul Darău i-ar fi cerut, printr-o adresă oficială, caietul de sarcini și documentația de licitație înainte ca acestea să fie depuse în Sistemul SEAP. Contactat de Realitatea Plus pentru un punct de vedere, ministrul Digitalizării nu a oferit un răspuns până la difuzarea știrii.

Pe data de 4 mai, șeful Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, a fost demis din funcție de către vicepremierul Oana Gheorghiu. Aceasta și-a motivat decizia invocând „eșecuri profesionale”.