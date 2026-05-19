ONG-urile sunt disperate, legea AUR a aprins lumina în contabilitatea lor
ONG-urile sunt disperate pentru că trebuie să prezinte public sursele de finanțare și astfel ies la iveală interesele din spatele lor. Organizațiile Non-guvernamentale au început prin vectorii lor politici să blocheze legea AUR care a trecut de Senat și au început să arunce manipulări în spațiul public.
Oamenii ONG-urilor susțin că noile modificări sunt copiate după cele ale lui Viktor Orban din Ungaria sau cu cele din Georgia, unde sute de mii de oameni au protest mai multe zile la rând.
Legea propusă în Parlament propune ca asociațiile, fundațiile și federațiile trebuie să întocmească o listă cu toate veniturile și sursele de finanțare, indiferent de proveniență, cu identificarea completă a persoanelor fizice și juridice finanțatoare. Lista se depune la Ministerul Finanțelor odată cu situațiile financiare anuale și se publică pe site-ul ministerului.
Legea prevede că datele personale ale persoanelor fizice sunt protejate, cu excepția numelui. Legea propusă de partidul condus de George Simion nu aduce nicio restricție ONG-urilor, nu stigmatizează și nu îngrădește accesul la finanțare din afara țării.
