Tanczos Barna vede ieșirea din blocajul politic în mai multe etape. „Momentan suntem la faza NU-ului luat în brațe”

Negocierile pentru formarea noului Guvern rămân într-un punct extrem de tensionat, iar liderii politici încep să vorbească tot mai deschis despre variante alternative, inclusiv despre posibilitatea unui guvern minoritar sau despre scenariul unei prime nominalizări care să eșueze în Parlament.

Tanczos Barna, viceprim-ministru interimar și ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a declarat că formarea unui nou Executiv este, în acest moment, extrem de complicată.

Liderul senatorilor UDMR susține că discuțiile dintre partide au rămas blocate în zona refuzurilor și că nimeni nu pare pregătit să își asume guvernarea.

„Momentan suntem la faza NU-ului luat în brațe”

Tanczos Barna spune că, după consultările de până acum, atmosfera politică este dominată mai degrabă de ceea ce partidele refuză să facă, nu de soluții concrete.

„Momentan suntem la faza NU-ului luat în brațe. Din punctul nostru de vedere singura soluție este refacerea coaliției în formula de patru, dar este aproape imposibil. Până nu se întâmplă ceva și nu ieșim din aceste repoziționări, nu se poate.”

Vicepremierul interimar consideră că actualul blocaj nu poate continua la nesfârșit și că va fi nevoie de o mutare decisivă fie din partea partidelor, fie din partea președintelui.

Prima rundă de negocieri ar putea schimba totul

Potrivit lui Tanczos Barna, o posibilă ieșire din impas ar putea veni odată cu desemnarea unui premier și testarea unei prime majorități parlamentare.

„Și asta e o soluție, să avem o primă rundă, să vedem dacă într-adevăr nu se poate constitui o majoritate în jurul unui premier desemnat de la Cotroceni. Cu siguranță nu UDMR va fi cel care va influența această decizie. Din punctul nostru de vedere, nu participăm în niciun guvern în care AUR este membru sau este susținut de AUR, este o poziție de ani de zile.”

„Parcă nimeni nu mai vrea să guverneze”

Tanczos Barna a descris situația politică actuală drept una fără precedent, în care aproape toate partidele par mai preocupate de opoziție decât de asumarea guvernării.

„În momentul de față, parcă toată lumea vrea să intre în Opoziție, parcă nu ar mai vrea să guverneze nimeni.”

Vicepremierul interimar spune că decizia finală va ajunge inevitabil la Palatul Cotroceni.

„Nodul gordian se taie până la urmă la Cotroceni. Se va ajunge aici, și domnul președinte va nominaliza pe cineva.”

Varianta unui premier tehnocrat, privită cu scepticism

În cadrul interviului tv a fost discutată și posibilitatea instalării unui premier tehnocrat. Tanczos Barna consideră însă că un astfel de scenariu este greu de realizat în actualul context politic.

„Este puțin probabil, în condițiile actuale, un premier tehnocrat, să aibă suficientă forță de convingere ca din prima să formeze o coaliție.”

Acesta a explicat că un tehnocrat ar avea nevoie de susținere politică solidă pentru a putea construi un Executiv funcțional.

„Va trebui să nominalizeze miniștri, să facă o echipă, să strângă o majoritate parlamentară pentru un program. E destul de greu, nu imposibil.”

Totodată, liderul UDMR spune că ideea unui guvern complet tehnocrat este nerealistă.

„Ar putea fi o ieșire din acest impas în cazul în care măcar să fie și politicieni în Guvern. Nu există guvern tehnocrat fără susținere politică. Nu merge să pui un CEO de la o companie privată în guvern, pentru că este vorba de o instituție eminamente politică.”

Guvernul minoritar, una dintre soluțiile luate în calcul

Tanczos Barna a vorbit deschis și despre posibilitatea apariției unui guvern minoritar susținut parlamentar de alte partide.

„Pot funcționa variante de guvern minoritar, în care nu intră o tabără sau cealaltă, dar susține un guvern, și asta e ste soluția.”

Mai mult, vicepremierul interimar a dat și exemple concrete privind astfel de formule politice.

„Guvernul minoritar, astăzi, poate fi o soluție, printr-o susținere din partea unui partid, de exemplu PNL-USR, pentru un guvern format de PSD, sau invers.”

În schimb, acesta a exclus aproape complet ideea unei formule sprijinite de partide precum SOS, POT sau PACE.

„Este greu de crezut ca noi să facem parte dintr-un guvern susținut de SOS, POT și de PACE. Puțin probabil.”

„Criza va mai dura săptămâni”

În final, Tanczos Barna a avertizat că negocierile sunt departe de a se termina și că blocajul politic poate continua încă mult timp.

„Criza va mai dura săptămâni. Au mai fost cazuri în care s-a prelungit peste limita de 45 de zile.”

Vicepremierul interimar crede că adevărata schimbare de poziții va apărea abia după prima tentativă eșuată de desemnare a unui premier.

„Soluția se va face în pași. Probabil după primul eșec al nominalizării de premier vom avea o situație mult schimbată.”