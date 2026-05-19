În mijlocul lui mai, utilajele de deszăpezire se luptă cu nămeți de 5 metri. O porțiune de drum rămâne închisă - VIDEO
Lucrările de deszăpezire pe DN7C - Transfăgărășan au ajuns în cel mai dificil punct al intervenției, în zona celui mai mare culoar de avalanșe de pe traseu, unde stratul de zăpadă depășește cinci metri, au anunțat, marți seara, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, pe pagina de Facebook.
Potrivit sursei citate, în zona respectivă zăpada este amestecată cu bolovani aduși de avalanșe de pe versanți, ceea ce îngreunează intervenția utilajelor.
'În această zonă grosimea stratului de zăpadă depășește 5 metri și este plină de bolovani aduși de avalanșe de pe versanți', precizează DRDP Brașov.
Drumarii au arătat că intervențiile continuă într-un ritm susținut, cu ajutorul utilajelor grele, obiectivul fiind redeschiderea circulației până la mijlocul lunii iunie.
Accesul pe DN7C - Transfăgărășan este închis pe porțiunea de drum cuprinsă între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Turiștii pot urca la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgărașului, numai cu telecabina.
Stratul de zăpadă măsoară 55 de centimetri, la stația meteo de la Bâlea Lac.
