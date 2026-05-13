Lista cu variantele luate în calcul pentru funcția de premier. Nicușor Dan cheamă săptămâna viitoare partidele la consultări oficiale

Președintele a anunțat că va începe consultările oficiale pentru formarea noului Guvern după summitul B9, iar în acest moment are pe masă mai multe scenarii pentru formarea noului executiv. Nicușor Dan exclude scenariul alegerilor anticipate. Conform unor surse, joi și vineri vor avea loc discuții informale, iar de luni cele oficiale cu partidele, la Cotroceni. Avem și variantele luate în calcul pentru funcția de premier al României. Sunt nume vehiculate de la PNL, PSD sau chiar premier tehnocrat. Cum arată lista și care sunt numele vehiculate.

Palatul Cotroceni devine în această săptămână scena negocierilor pentru formarea noului Guvern. Joi și vineri vor avea loc discuții informale privind configurația executivului și numirea viitorului premier, urmând ca luni să debuteze consultările oficiale între președintele Nicușor Dan și formațiunile politice.

Potrivit unor surse, există deja mai multe scenarii pe masa negociatorilor. Partidul Național Liberal propune două nume: Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare, în timp ce social-democrații vin cu Sorin Grindeanu, liderul PSD, și Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății.

Un al treilea scenariu vizează un premier tehnocrat. În această variantă circulă două nume: Dacian Cioloș și Dragoș Pâslaru. Rămâne de văzut cum vor evolua discuțiile oficiale de săptămâna viitoare și ce formă va lua, în final, noul cabinet.