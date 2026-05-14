Focarul de hantavirus de pe nava de croazieră: risc global scăzut, fără noi decese. Situația, monitorizată de OMS

Sursă: Realitatea.Net

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că, începând cu 2 mai, nu au mai fost raportate decese noi asociate focarului de hantavirus de pe nava de croazieră MV Hondius, precizând că riscul global pentru sănătatea publică rămâne scăzut.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a transmis, într-o postare pe rețeaua X, că până la data de 12 mai, organizației i-au fost raportate în total 11 cazuri. Opt dintre acestea au fost confirmate de laborator ca fiind infecții cauzate de virusul Andes.

Potrivit șefului OMS, un caz este încă în curs de testare în laborator.

„OMS continuă să evalueze riscul pentru populația globală ca fiind scăzut”, a spus Tedros.

Șeful OMS a mai spus că organizația rămâne în contact strâns cu experții din toate țările implicate și continuă să primească rapoarte săptămânale privind sănătatea pasagerilor și a echipajului prin canalele oficiale ale Regulamentului sanitar internațional.

Acesta a transmis, totodată, că eforturile de coordonare internațională continuă pentru a sprijini măsurile menite să protejeze sănătatea publică.