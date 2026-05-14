Șoferii din toată Europa primesc „undă verde”: schimbarea uriașă pregătită pentru permisul categoria B

Regulile pentru permisul auto categoria B se schimbă în Uniunea Europeană, iar modificările îi vizează direct pe șoferii care conduc sau intenționează să cumpere vehicule electrice. Noua legislație pregătită la nivel european aduce o schimbare importantă privind limita maximă de greutate permisă pentru anumite autovehicule.

În prezent, posesorii unui permis categoria B pot conduce vehicule cu o greutate de până la 3.500 de kilograme. În viitor însă, această limită va fi majorată la 4.250 de kilograme pentru anumite vehicule electrice.

Măsura este gândită în special pentru autoutilitare și rulote electrice, în contextul în care bateriile acestor modele cresc considerabil masa totală a vehiculului comparativ cu versiunile clasice.

Potrivit noilor prevederi europene, șoferii nu vor putea beneficia automat de această facilitate. Există o condiție clară care trebuie îndeplinită pentru a putea conduce vehiculele mai grele folosind același tip de permis.

Condiția obligatorie pentru șoferi

Noua regulă se va aplica doar conducătorilor auto care au permis categoria B de minimum doi ani.

Această cerință a fost introdusă pentru a exista o perioadă minimă de experiență la volan înainte ca șoferii să poată conduce vehicule electrice mai grele.

În cazul rulotelor, legislația europeană prevede și măsuri suplimentare. Șoferii ar putea fi obligați să participe la cursuri speciale sau să susțină examene suplimentare.

Totuși, chiar dacă limita de greutate va crește, regula privind numărul maxim de persoane transportate nu se schimbă. Vor putea fi transportați în continuare cel mult opt pasageri, la care se adaugă șoferul.

De ce schimbă UE regulile pentru permisele categoria B

Noile măsuri apar în contextul dezvoltării accelerate a pieței de vehicule electrice în Europa.

Actuala limită de 3.500 de kilograme a fost stabilită într-o perioadă în care automobilele electrice nu erau utilizate pe scară largă, iar legislația nu lua în calcul greutatea suplimentară a bateriilor moderne.

Acum însă, multe modele electrice ajung să depășească limita actuală exclusiv din cauza sistemelor de baterii, chiar dacă dimensiunile și utilizarea lor sunt similare cu cele ale vehiculelor convenționale.

Un specialist citat de publicația sârbă Blic a explicat motivul pentru care modificarea este considerată necesară.

„Fără această schimbare, o parte dintre șoferi nu ar mai putea conduce versiuni electrice ale vehiculelor pe care le utilizau anterior fără permis suplimentar”

Noua legislație este văzută drept un pas important pentru adaptarea regulilor europene la transformările rapide din industria auto și la tranziția către mobilitatea electrică.

Transportatorii și firmele de livrări, printre cei avantajați

Schimbările pregătite la nivel european sunt așteptate să aibă efecte importante asupra sectorului transporturilor și asupra companiilor care folosesc vehicule comerciale ușoare.

Printre cei care ar putea beneficia direct de noile reguli se numără firmele de livrări, operatorii care utilizează autoutilitare electrice și persoanele interesate de rulote de dimensiuni mai mari.

Potrivit articolului publicat de jurnaliștii sârbi, avantajul principal este că masa suplimentară a bateriilor nu va mai obliga șoferii să obțină o altă categorie de permis.

„Pentru aceste categorii, trecerea la modelele electrice va fi mai simplă, deoarece masa suplimentară a bateriilor nu va mai impune obținerea unui alt tip de permis”

Statele UE au la dispoziție patru ani

Modificarea legislativă a fost convenită în a doua parte a anului 2024 de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

Totuși, regulile nu vor intra automat în vigoare în toate statele membre. Fiecare țară din Uniunea Europeană are la dispoziție un termen de patru ani pentru a introduce directiva în legislația națională.

Asta înseamnă că șoferii din România vor trebui să aștepte deciziile autorităților române pentru a afla exact momentul în care noile prevederi vor deveni aplicabile și condițiile concrete care vor fi impuse la nivel național.