Copilul de 5 ani, găsit într-o pădure din Sibiu, sub tratament și în stare bună: anunțul medicilor

Copilul de cinci ani găsit de salvatori într-o pădure din apropierea localității Sebeșu de Jos, după aproape două zile de căutări, este în stare generală bună, afebril și stabil, au transmis reprezentanții Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, medicii fiind optimiști în privința evoluției sale.

Starea copilului de 5 ani internat la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu este stabilă, iar evoluţia lui este bună, potrivit purtătorului de cuvânt al unităţii medicale, Ioana Mătăcuţă.

Aceasta a explicat pentru News.ro că, la sosirea în serviciul de urgenţă, băiatul prezenta o stare generală satisfăcătoare, cu o deshidratare uşoară şi tulburări hidro-electrolitice minime. Investigaţiile imagistice au indicat o pneumonie interstiţială, însă medicii spun că aceasta „nu pune probleme din punct de vedere terapeutic”.

Copilul se află sub tratament de mai bine de 12 ore, iar medicii sunt optimişti în privinţa evoluţiei sale. Mătăcuţă a precizat că, potrivit colegilor de la urgenţă, de pe membrele inferioare ale copilului au fost extrase mai multe căpuşe.

„Copiii să ştiţi că au resurse nebănuite”, a subliniat purtătorul de cuvânt, adăugând că situaţia în care a fost găsit băiatul este „uşor neobişnuită”, având în vedere temperaturile şi condiţiile meteo, însă rezistenţa copiilor poate fi surprinzătoare. Ea a descris recuperarea copilului drept un posibil „miracol”, până când vor fi cunoscute toate detaliile privind modul în care s-au desfăşurat evenimentele.

Mătăcuţă a mai spus că prioritară este starea actuală a copilului şi prognosticul favorabil, medicii aşteptând ca acesta să poată reveni cât mai curând în sânul familiei şi să depăşească experienţa care poate fi traumatizantă pentru orice persoană.

În ceea ce priveşte sprijinul psihologic, purtătorul de cuvânt a arătat că este posibil ca băiatul să aibă nevoie de consiliere, având în vedere circumstanţele. „Situaţia în sine cred că ar impune-o şi, în momentul în care se va considera oportun, sigur că acest lucru se va realiza”, a mai precizat ea.