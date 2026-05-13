Băiatul de 5 ani dispărut în Sibiu, căutat de sute de persoane pentru a treia zi

Operațiunile de căutare pentru găsirea copilului dispărut în județul Sibiu au fost reluate miercuri dimineață, după ce intervenția a fost întreruptă temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Sute de persoane sunt implicate în misiune. Autoritățile fac apel la cei care dețin informații utile să sune de urgență la 112.

”La această oră, acelaşi număr de forţe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, alături de voluntari, ca şi-n ziua precedentă, sunt angrenate în activităţile desfăşurate în teren pentru găsirea minorului. Facem apel la cetăţeni ca, în cazul în care deţin informaţii care ar putea ajuta la găsirea copilului, să apeleze numărul unic de urgenţă 112”, a transmis miercuri dimineață Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

Filmul dispariției copilului

Luni, Toma Alexandru Zerestea, în vârstă de 5 ani, în timp ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localităţii Sebeşu de Jos, cunoscută popular drept "Ruscă", a plecat într-o direcţie necunoscută fără a mai reveni.

Tatăl copilului a fost cel care a sunat la numărul de urgenţă 112, în jurul orei 18.00.

Băiatul are aproximativ 1 metru, păr scurt şaten. La momentul dispariţiei purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră şi adidaşi sport din pânză, de culoare albă.

Mobilizare impresionantă de forțe: cum au decurs căutările

Marţi, în acţiunile de căutare au fost angrenate peste 450 de persoane: poliţişti, jandarmi, pompieri, militari, salvamontişti, voluntari, precum şi echipe canine.

IPJ Sibiu preciza că a fost verificată o suprafaţă de aproximativ 15 km², prin activităţi desfăşurate atât în zone împădurite, cât şi în zone greu accesibile din extravilanul localităţii. Echipele din teren au avut parte și de sprijin aerian.

"Conform procedurii în astfel de situaţii, a fost efectuată cercetarea la faţa locului, atât la domiciliul persoanei care face obiectul dispariţiei, cât şi la locul în care a fost văzută ultima dată, fiind prelevate de către specialiştii criminalişti probe în interesul cauzei. La ora 22:00 a fost transmis cel de-al treilea mesaj RO-Alert cu privire la dispariţia copilului, mesajul conţine semnalmentele acestuia", au precizat, marţi, poliţiştii.