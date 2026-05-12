Mobilizare impresionantă pentru găsirea băiețelului din Sibiu care a dispărut ieri. Sute de oameni răscolesc zona – FOTO/VIDEO

Peste 200 de oameni s-au mobilizat pentru căutarea băiețelului de 5 ani, din județul Sibiu, care a disăprut luni de lângă tatăl său. Poliști, kandarmi, salvamontișyi si voluntari răscolesc zona de pădure din extravilanul localității Sebeșu de Jos, iar la operațiune este folosit și un elicopter cu termovziune.

„Peste 150 de cadre MAI, plus alte aproximativ 50 de persoane ca voluntari, participă la activitățile de căutare. Zona a fost împărțită în mai multe sectoare și vom relua aceste căutări după ce elicopterul își va fi terminat misiunea”, a declarat șeful Poliției Sibiu, Tiberiu Ivancea, citat de publicația locală Turnul Sfatului.

Potrivit șefului Salvamont Sibiu, micuțul nu s-ar fi putut îndepărta prea mult de punctul din care a fost văzut ultima dată, pentru că zona este împădurită. „Distanță mare nu credem că a putut acoperi, pentru că terenul este foarte variat. Este destul de dificil să urce versantul din spatele nostru. Credem totuși că s-a deplasat pe firul văii și de asta încă ne concentrăm pe zona aceasta”, a mai afirmat șeful Salvamont Sibiu.

Familia copilului dispărut deține o fermă cu animale în zonă.