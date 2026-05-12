Primăria Sectorului 1, victorie în instanță împotriva Romprest. Contractul de salubrizare ar urma să expire la finalul lunii iunie

Primăria Sectorului 1 anunță că Tribunalul București a respins cererea formulată de Romprest în procesul legat de durata contractului de salubrizare, iar administrația locală susține că decizia confirmă faptul că actualul contract se încheie la data de 30 iunie 2026.

Potrivit reprezentanților instituției, compania de salubrizare a încercat în instanță să conteste Actul Adițional nr. 6, documentul semnat în 2012 care a modificat durata contractului încheiat inițial în 2008 între Consiliul Local Sector 1 și Romprest. Prin această acțiune, operatorul ar fi încercat să susțină că înțelegerea nu expiră în 2026, ci ar putea continua până în anul 2033.

„Reconstruirea sistemului de salubrizare merge mai departe”

Dosarul a fost judecat la Tribunalul București, iar instanța a respins cererea Romprest în dosarul 5556/3/2026. Reprezentanții Primăriei Sectorului 1 spun că această decizie susține poziția administrației locale privind încetarea contractului la sfârșitul lunii iunie. Viceprimarul Iulian Hatmanu a transmis că administrația locală va continua reorganizarea serviciului de salubrizare și susține că deciziile luate nu sunt influențate de presiuni sau conflicte cu operatorul.

„Decizia judecătorilor confirmă că suntem pe drumul legal. Nici Primăria și nici Consiliul Local nu lucrează cu improvizații și nu luăm decizii după presiunile făcute prin diminuarea frecvențelor de curățenie stradală. Reconstruirea sistemului de salubrizare merge mai departe. Sectorul 1 va avea un serviciu de salubrizare organizat mai eficient și mai aproape de nevoile oamenilor”, a declarat viceprimarul Iulian Hatmanu.

Acesta a mai precizat că autoritățile locale vor continua verificările până la finalul contractului și că operatorul va fi sancționat pentru orice abatere constatată.

Cum a fost modificată durata contractului

Contractul dintre Sectorul 1 și Romprest a fost semnat în anul 2008 pentru o perioadă de 25 de ani. Ulterior, Consiliul Concurenței a contestat durata considerată prea mare, iar în 2012 a fost semnat Actul Adițional nr. 6. Prin acel document, perioada contractuală a fost redusă la 18 ani, după ce nu a mai fost realizată stația de sortare a deșeurilor prevăzută inițial în acord. Potrivit administrației locale, termenul rezultat în urma modificărilor este 30 iunie 2026.

Romprest a contestat ulterior validitatea acestui act adițional și a cerut instanței să stabilească faptul că documentul nu produce efecte juridice.

Amenzi de peste 3,6 milioane de lei pentru Romprest

Primăria Sectorului 1 susține că în ultimii doi ani compania Romprest a fost sancționată în repetate rânduri pentru probleme legate de curățenia stradală, colectarea deșeurilor și deszăpezire. Potrivit datelor prezentate de administrația locală, în 2025 operatorul a primit amenzi în valoare totală de 3.267.700 lei, iar în 2026 sancțiunile au ajuns deja la 375.500 lei.

Cele mai multe amenzi aplicate anul trecut au vizat curățenia stradală. Primăria spune că au fost aplicate 763 de sancțiuni pentru astfel de abateri, în valoare de peste 2,4 milioane de lei. Alte sancțiuni au fost date pentru colectarea separată a deșeurilor, depozitarea necorespunzătoare a gunoiului și probleme legate de deszăpezire.

În 2026, cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru intervențiile întârziate la deszăpezire. Potrivit Primăriei, au fost date 55 de amenzi în valoare totală de 165.000 de lei. Administrația locală spune că la acestea se adaugă și penalități de aproximativ 3,3 milioane de lei pentru neîndeplinirea corespunzătoare a serviciului de deszăpezire.

Scandalul deszăpezirii a amplificat conflictul

Conflictul dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest s-a accentuat în urma problemelor apărute în timpul iernii, după ce autoritățile au acuzat compania că nu a intervenit corespunzător pentru curățarea străzilor. Primăria susține că, în luna februarie, Romprest ar fi utilizat mai puțin de jumătate dintre utilajele promise pentru deszăpezire. Deși compania ar fi raportat că anumite străzi au fost curățate, verificările făcute de autorități ar fi arătat contrariul.

Din acest motiv, administrația locală a anunțat sancțiuni care puteau ajunge până la 1,6 milioane de lei pentru fiecare zi în care nu s-ar fi intervenit corespunzător. Romprest a cerut atunci Primăriei să aștepte finalizarea tuturor litigiilor din instanță și a susținut că încetarea contractului ar putea produce pierderi de peste 1,12 miliarde de lei.

Primăria vrea să preia salubrizarea prin compania URBANZOR

După expirarea contractului, Primăria Sectorului 1 anunță că va prelua etapizat serviciile de curățenie stradală și deszăpezire prin compania URBANZOR SRL, societate aflată în subordinea Consiliului Local. Potrivit autorităților, compania va gestiona măturatul, spălatul străzilor, întreținerea căilor publice și intervențiile pe timp de iarnă.

Colectarea deșeurilor menajere nu va fi realizată de URBANZOR, ci urmează să fie atribuită separat, prin licitație, unui alt operator specializat.

„Până în ultima zi a acestui contract, Primăria Sectorului 1 va monitoriza întreaga activitate de salubrizare. Vom verifica modul în care operatorul își respectă obligațiile și vom sancționa orice abatere constatată. Serviciul de curățenie trebuie prestat până la capăt, iar noi ne vom asigura că acest lucru se va întâmpla”, a mai declarat viceprimarul Iulian Hatmanu.