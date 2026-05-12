Autorizație emisă pentru Magistrala 6: 1 Mai-Otopeni: anunțul Metrorex - VIDEO

Magistrala 6 de metrou care va lega zona 1 Mai de Aeroportul Otopeni intră într-o nouă etapă, după ce Metrorex a obținut autorizația pentru demararea lucrărilor. Proiectul este estimat la peste 1 miliard de lei fără TVA, având termen de execuție de 31 de luni.

”Documentul marchează realizarea următorului pas major în implementarea proiectului Magistrala 6 - unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de transport public din România, parte integrantă a reţelei transeuropene de transport TEN-T. Valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA, se ridică la 1.037.578.107,47 lei, iar durata de execuţie este de 31 de luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor”, anunță compania, într-un comunicat .

Potrivit sursei citate, lucrările vor fi realizate de Asocierea Somet S.A. – Salcef Group – Theda Mar S.A. – TIAB S.A. – UTI Construction and Facility Management S.A. – Altimate S.A., având ca lider de asociere Somet S.A.

”În prezent, lucrările pentru realizarea structurii de rezistenţă se desfăşoară pe întreaga lungime a aliniamentului viitoarei Magistrale 6 de metrou. Pe Secţiunea Sud aferentă tronsonului 1 Mai – Tokyo, stadiul de realizare a structurii de rezistenţă a ajuns la 66%, iar pe Secţiunea Nord, tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni, procentul de realizare a structurii de rezistenţă este de 32%”, se mai arată în comunicatul citat.

Progresul înregistrat de cele două TBM-uri operaţionale este următorul:

- TBM ”Sfânta Maria" (Linia 2): a realizat peste 2.819 metri liniari de tunel şi a montat un număr de 1.875 de inele;

- TBM ”Sfânta Ana" (Linia 1) a realizat peste 2.122 metri liniari de tunel şi a montat un număr de 1.410 inele.

Proiectul ”Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni” este unul de utilitate publică şi de interes naţional, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, contribuind la dezvoltarea reţelei de transport trans-european.