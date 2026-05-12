Tată din Arad, condamnat la cinci ani și patru luni de închisoare pentru abuzuri grave asupra propriilor copii

Sursă: Realitatea.Net

Un bărbat din județul Arad a fost condamnat în primă instanță la cinci ani și patru luni de închisoare pentru violență în familie și rele tratamente aplicate minorilor. Cei doi copii ai săi au povestit autorităților că erau bătuți, înfometați și împiedicați să meargă la școală. Instanța l-a obligat să plătească și 200.000 de lei daune morale celor doi minori.

Cazul a ieșit la iveală în mai 2025, când un băiat de 15 ani din satul Hodiș, comuna Bârsa, a fost dat dispărut. După ce a fost găsit, adolescentul le-a spus polițiștilor că a fugit de acasă pentru a scăpa de bătăi, înfometare, muncă forțată și interdicția de a merge la școală. El a relatat că și sora sa, în vârstă de 13 ani, era supusă acelorași abuzuri.

Copiii, luați în protecția statului

Minorii au fost preluați imediat de autorități și au obținut ordin de protecție împotriva ambilor părinți. Tatăl a fost arestat preventiv, iar mama a fost cercetată în libertate.

Ambii au fost acuzați de rele tratamente aplicate minorilor și violență în familie, iar copiii au fost plasați într-un centru al unei fundații, sub protecția DGASPC.

Judecătoria Lipova a decis condamnarea tatălui la:

doi ani de închisoare pentru violență în familie în cazul fiecărui copil,

trei ani pentru rele tratamente aplicate minorului.

Instanța a aplicat pedeapsa cea mai mare - trei ani - la care a adăugat o treime din celelalte pedepse, rezultând cinci ani și patru luni de închisoare cu executare.

Bărbatul trebuie să plătească fiecărui copil 100.000 de lei daune morale.

Mama copiilor a fost achitată pentru acuzația de rele tratamente, însă a fost condamnată la un an și patru luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de doi ani, pentru violență în familie.

Decizia Judecătoriei Lipova nu este definitivă. Părinții pot depune apel în termen de zece zile de la comunicare.