Oficial de la Energie: Gazele naturale rămân scumpe. Ce se întâmplă după eliminarea plafonării?

Prețul gazului natural va rămâne ridicat în iarna 2026, avertizează oficialii din Ministerul Energiei. Cristian Bușoi, secretar de stat, a explicat, la un eveniment pe teme energetice, că distrugerea unor capacități de producție la nivel internațional va menține tarifele la un nivel ridicat pe termen mediu.

O criză energetică prelungită și perspectivele pieței globale

Piața energetică traversează o perioadă de instabilitate profundă, fiind marcată de o prelungire a crizei declanșate recent. Deși tensiunile geopolitice au cunoscut o ușoară temperare, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, avertizează că nu putem discuta încă despre o soluție viabilă care să permită revenirea prețurilor la valorile anterioare. În prezent, estimările internaționale sunt realizate pe baza unor date extrem de volatile, într-un context în care imprevizibilul rămâne singura constantă.

Analizele oferite de organisme prestigioase, precum Agenția Internațională a Energiei de la Paris, indică faptul că procesul de normalizare a pieței va fi unul de durată, putând întinde pe parcursul mai multor luni. Principala îngrijorare vizează sezonul rece, deoarece distrugerile și reducerea capacităților de producție la nivel internațional vor menține prețul gazului natural la un nivel ridicat. Această presiune asupra tarifelor este prognozată să se resimtă pe termen mediu, afectând echilibrul economic general.

Rezervele europene și sensibilitatea la factorul geopolitic

În ceea ce privește siguranța aprovizionării, Uniunea Europeană dispune de stocuri strategice capabile să acopere consumul pentru câteva luni, însă situația rămâne incertă. Comportamentul actorilor internaționali este influențat instantaneu de evoluțiile de pe teatrele de operațiuni. Un exemplu elocvent în acest sens este modul în care bursele au reacționat violent la primele bombardamente, prețurile explodând imediat, pentru ca ulterior să se stabilizeze parțial odată cu perioadele de acalmie. Această sensibilitate extremă subliniază fragilitatea actualului sistem de distribuție și cost.

Impactul asupra economiei românești și presiunea de la pompe

Efectele instabilității internaționale și ale conflictului din Orientul Mijlociu se resimt deja direct în economia României. Discuțiile de la nivel înalt de la Bruxelles și din Parlamentul European gravitează în jurul incertitudinii perioadei următoare. Pe plan intern, semnalele de alarmă au apărut deja la Bursa de Valori București, fiind dublate de o creștere sensibilă a cursului euro în raport cu leul. În acest climat tensionat, continuarea reformelor administrative și atragerea fondurilor europene rămân piloni esențiali pentru stabilitatea țării.

Realitatea economică este resimțită cel mai acut de cetățeni la stațiile de alimentare. După scumpirile aplicate la 1 mai, prețul combustibililor a atins praguri critice: benzina standard se apropie vertiginos de 9 lei pe litru, în timp ce motorina a depășit deja acest prag, nemaifiind disponibilă sub această valoare în niciunul dintre marile lanțuri de benzinării din țară.