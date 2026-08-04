Incident grav la un exercițiu militar în România: Parașutist rămas suspendat de avion după un salt ratat VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 aug. 2026, 20:52

Un exercițiu militar la Buzău a fost la un pas de tragedie după ce un parașutist a rămas agățat de aeronava din care a sărit. MApN confirmă incidentul surprins în imagini și anunță că militarul a aterizat nevătămat în urma aplicării manevrelor de urgență.

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