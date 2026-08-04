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Incident grav la un exercițiu militar în România: Parașutist rămas suspendat de avion după un salt ratat VIDEO

Un parașutist a rămas suspendat de un avion în zbor după ce a ratat saltul. Foto/Captură video

Un parașutist a rămas suspendat de un avion în zbor după ce a ratat saltul. Foto/Captură video

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 aug. 2026, 20:52

Un exercițiu militar la Buzău a fost la un pas de tragedie după ce un parașutist a rămas agățat de aeronava din care a sărit. MApN confirmă incidentul surprins în imagini și anunță că militarul a aterizat nevătămat în urma aplicării manevrelor de urgență.

Un exercițiu de pregătire al Forțelor pentru Operații Speciale (FOS) a fost la un pas de a se transforma într-o tragedie pe aerodromul din Buzău. Un parașutist militar a rămas suspendat în plin zbor de cablul de ancorare al unei aeronave de tip AN-2, imediat după lansare. Timp de aproape două minute, militarul a atârnat în spatele aparatului de zbor, în timp ce aeronava se afla în mișcare.

Militarul a reușit să aplice calm manevrele de urgență învățate la instrucție, s-a eliberat din poziția critică și a efectuat o aterizare reușită direct în raionul stabilit.

Ancheta MApN și starea de

sănătate a militarului

Ministerul Apărării Naționale a confirmat oficial desfășurarea evenimentelor și a anunțat că a inițiat o cercetare internă pentru a stabili cauzele exacte care au dus la blocarea echipamentului de parașutare.

Imediat după aterizare, militarul în vârstă de 33 de ani a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru investigații amănunțite. Cadrele medicale au precizat că bărbatul a suferit o fractură de coccis fără deplasare în urma impactului cu solul. După primirea îngrijirilor de urgență la UPU-SMURD, pacientul a fost externat în stare stabilă, urmând un program de recuperare la domiciliu.

Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale continuă verificările tehnice ale aeronavei și ale echipamentului de salt pentru a preveni incidente similare pe viitor.

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