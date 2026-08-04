Avertisment de la Cernavodă: Reactorul 2 mai poate funcționa doar șapte zile din cauza secetei pe Dunăre. Când ar putea fi repornită Unitatea 1

Publicat 4 aug. 2026, 21:49 Sursă Realitatea PLUS

Scăderea dramatică a debitului Dunării pune presiune uriașă pe sistemul energetic național. Directorul Centralei de la Cernavodă, Romeo Urjan, a oferit, la REALITATEA PLUS, detalii de ultimă oră despre starea celor două unități, precizând că, deși situația este sub control în prezent, funcționarea Unității 2 depinde direct de lucrările de amenajare din albia fluviului.

Distribuie articolul