Avertisment de la Cernavodă: Reactorul 2 mai poate funcționa doar șapte zile din cauza secetei pe Dunăre. Când ar putea fi repornită Unitatea 1

Scăderea dramatică a debitului Dunării pune presiune uriașă pe sistemul energetic național. Directorul Centralei de la Cernavodă, Romeo Urjan, a oferit, la REALITATEA PLUS, detalii de ultimă oră despre starea celor două unități, precizând că, deși situația este sub control în prezent, funcționarea Unității 2 depinde direct de lucrările de amenajare din albia fluviului.
În timp ce Unitatea 1 rămâne oprită din cauza lipsei de apă pentru răcire, Unitatea 2 funcționează încă la parametrii nominali, însă autonomia acesteia este limitată la doar câteva zile.
Măsurile de urgență au prelungit funcționarea Unității 2
Săpăturile și dinamitarea stâncilor din albia Dunării au permis menținerea nivelului de apă necesar pompelor de răcire, oferind timp prețios centralei. Romeo Urjan a explicat că lucrările hidrotehnice recente au dat deja primele rezultate:
„La Cernavodă, situația este sub control. Funcționează Reactorul 2 în parametrii nominali, în parametrii normali de funcționare. Unitatea 1, după cum știți, este oprită din cauza nivelului scăzut al Dunării. În momentul de față, nivelul la aspirația pompelor de răcire pentru Unitatea 2 este suficient să mai rezistăm aproximativ șapte zile, conform prognozelor pe care le avem. Este o predicție bazată pe prognoza actuală. Pot spune cu siguranță că operațiunea de ieri de la stânca ce a fost prelucrată ne-a ajutat, adăugând cel puțin două zile de funcționare pentru reactorul de la Cernavodă. Dacă azi dimineață mai aveam cinci zile, prin efectul acelei lucrări la stâncă am reușit să prelungim funcționarea cu încă două zile.”
Conducerea centralei mizează pe noi intervenții hidrotehnice pentru a câștiga timp suplimentar, în condițiile în care debitul fluviului continuă să scadă:
„Efectele suplimentării bajourilor se vor vedea poimâine. Apa circulă cu o viteză de aproximativ 3 km/h pe Dunăre, deci durează cam 24 de ore până când se simte efectul la Cernavodă. Dacă operațiunea cu bajourile reușește, mai adăugăm câteva zile de funcționare pentru reactor.”
Ce se întâmplă cu Unitatea 1 și cum se acoperă deficitul de energie
Repornirea primului reactor este complet exclusă în următoarele două săptămâni, din cauza previziunilor meteorologice nefavorabile. În acest context, Nuclearelectrica pregătește deja scenariul în care ambele unități ar putea deveni indisponibile:
„Repornirea Reactorului 1 se poate face atunci când debitul crește și avem o prognoză pozitivă pe Dunăre. În următoarele 10–14 zile nu avem o prognoză de creștere, ci din contră, o prognoză de scădere a nivelului. Prin urmare, nu putem vorbi în momentul de față de repornirea Unității 1. Probabil doar după această perioadă de 10–14 zile vom lua în considerare repornirea.”
Întrebat despre soluțiile de avarie și achiziția de energie pentru acoperirea contractelor în derulare, directorul centralei a punctat că se caută variante pe termen lung:
„Nu am această cifră [privind cantitatea exactă de energie], dar știu că colegii mei de la București, de la Nuclearelectrica, lucrează pentru contractele de energie pe termen lung, pentru situația în care ne aflăm cu oprirea producției la Unitatea 1 și, probabil, la Unitatea 2 peste câteva zile.”