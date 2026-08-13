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Turiștii au avut parte de un șoc în Clișura Dunării. Două mașini au fost vandalizate în parcarea unei pensiuni

Mașini vandalizate

Mașini vandalizate

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 16:41

Incident neobișnuit într-o zonă turistică din Clisura Dunării. Două autoturisme aparținând unor turiști cazați la o pensiune din Eșelnița au fost vandalizate în timpul nopții. Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă acum să afle cine sunt persoanele responsabile.

Geamurile a două mașini au fost sparte în timpul nopții

Incidentul s-a produs în noaptea de 8 spre 9 august 2026, într-o parcare situată în apropierea unei pensiuni din localitatea Eșelnița, județul Mehedinți.

O femeie în vârstă de 35 de ani a sunat la 112 și a anunțat poliția după ce a constatat că geamurile a două autoturisme aflate în parcarea unității de cazare fuseseră distruse, conform Actual Mehedinți.

Atât femeia care a sesizat autoritățile, cât și proprietarii celor două mașini erau cazați la pensiunea din Eșelnița.

Polițiștii au început cercetările

După primirea apelului, la locul incidentului s-a deplasat o echipă de polițiști, care a efectuat cercetări pentru a stabili exact modul în care au fost avariate autoturismele.

În urma verificărilor, autoritățile au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de distrugere.

Anchetatorii încearcă să stabilească cine a provocat pagubele și care a fost motivul pentru care cele două mașini au fost atacate.

Există deja un cerc de suspecți

Polițiștii din Orșova au precizat că ancheta este în desfășurare și că, în acest moment, există un cerc de persoane suspectate că ar putea avea legătură cu incidentul.

Oamenii legii continuă verificările pentru identificarea tuturor celor implicați, dar și pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs vandalizarea autoturismelor.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații privind valoarea exactă a pagubelor și nici nu au precizat dacă din interiorul mașinilor au fost furate bunuri.

Clisura Dunării este una dintre zonele turistice importante din sud-vestul României, iar Eșelnița este o destinație frecventată de turiști în perioada sezonului estival.

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