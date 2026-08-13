Turiștii au avut parte de un șoc în Clișura Dunării. Două mașini au fost vandalizate în parcarea unei pensiuni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 16:41

Incident neobișnuit într-o zonă turistică din Clisura Dunării. Două autoturisme aparținând unor turiști cazați la o pensiune din Eșelnița au fost vandalizate în timpul nopții. Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă acum să afle cine sunt persoanele responsabile.

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