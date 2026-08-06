Dunărea atinge un nou minim istoric. Apele Române anunță cât va mai rezista nivelul critic și ce se întâmplă la Cernavodă

Debitul Dunării a coborât joi la un nou minim istoric, de 1.400 de metri cubi pe secundă, însă autoritățile spun că există și un semnal încurajator. Potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Apelor Române, Anamaria Agiu, acest debit va rămâne staționar cel puțin până în 12 august, ceea ce oferă un răgaz în gestionarea situației.
În același timp, monitorizarea hidrologică arată că nivelul fluviului continuă să scadă, iar seceta afectează tot mai multe zone ale țării.
Debitul Dunării rămâne la minimul istoric
Anamaria Agiu a anunțat că Dunărea a înregistrat joi un debit de numai 1.400 de metri cubi pe secundă, cel mai scăzut nivel consemnat până acum.
„Dunărea a înregistrat astăzi un nou minim istoric de 1400 de metri cubi pe secundă, iar acest debit minim se va menține staționar până cel puțin pe 12 august.
Aceasta este o veste relativ bună, în sensul în care vorbim despre o staționaritate a debitelor pe o durată de o săptămână.”
Cum evoluează nivelul Dunării la Cernavodă
Reprezentanta Apelor Române a precizat că nivelul Dunării la Cernavodă este în prezent de minus 218 centimetri, iar estimările indică o nouă scădere în perioada următoare.
„În ceea ce privește nivelul Dunării la Cernavodă, acesta este astăzi de minus 218 centimetri și va ajunge în data de 12 august la minus 228 centimetri. Aceasta înseamnă o scădere cu 10 centimetri.
Putem constata faptul că, raportându-ne la prognoza de luni, scăderea în șapte zile este de 10 centimetri. De asemenea, dacă în data de luni aveam minus 218 centimetri, iar astăzi avem tot aceeași valoare la Cernavodă, putem constata faptul că am câștigat trei-patru zile în plus pentru menținerea unor debite minime în vederea funcționării în siguranță a centralei de la Cernavodă.”
Potrivit acesteia, în ultimele 24 de ore nivelul fluviului a mai scăzut cu încă doi centimetri.
„În același timp, din monitorizarea debitelor pe astăzi, constatăm faptul că nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu 2 centimetri.”
Se analizează scufundarea unei barje
În ceea ce privește intervențiile desfășurate la fața locului, Anamaria Agiu a anunțat că încărcarea ultimei barje s-a încheiat, iar autoritățile iau în calcul scufundarea uneia dintre acestea.
„În ceea ce privește operațiunile de la fața locului, astăzi s-a finalizat încărcarea ultimei barje și se ia în calcul scufundarea uneia dintre ele, cel puțin. Condițiile de scufundare sunt evaluate foarte strict la fața locului și trebuie să respecte toate elementele legate de siguranța manevrelor și a oamenilor.”
Seceta afectează tot mai multe regiuni ale țării
Purtătorul de cuvânt al Apelor Române a arătat că deficitul de apă se menține în mai multe bazine hidrografice din România, iar în unele zone au apărut deja fenomene de secare.
„În ceea ce privește seceta la nivel național, vorbim despre un regim deficitar atât în bazinul Crișanei, Olteniei, Munteniei, Moldovei. De altfel, în bazinul Crișanei se registrează sectoare de râuri care prezintă fenomene de secare și debite minime sub cel necesar în mai multe zone ale țării.”
Zeci de localități au restricții la apă
Datele centralizate până la sfârșitul lunii iulie arată că 80 de localități din 12 județe au restricții în alimentarea cu apă prin sistemele centralizate.
„Din monitorizarea pe care am realizat-o și care conține informații până la sfârșitul lunii iulie, avem 80 de localități din 12 județe care au în acest moment restricții în alimentarea cu apă în sistem centralizat. Vorbim despre județul Neamț - 26 de localități, Bihor - 15 localități, Bacău - 10 localități, Galați - 8 localități, Vaslui - 8 localități, Maramureș - 7 localități.”
În cazul localităților care nu sunt racordate la sisteme centralizate și se alimentează din puțuri și fântâni, restricțiile sunt în vigoare în alte 61 de localități.
„În ceea ce privește impunerea de restricții în localitățile care nu beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă, respectiv se alimentează din puțuri și fântâni, avem la nivel național 61 de localități din trei județe: Botoșani - 55 de localități, Gorj - 3 localități, Iași -3 localități.”
Rezerva strategică de apă este la 71%
Potrivit Apelor Române, gradul de umplere al principalelor lacuri de acumulare rămâne la un nivel considerat suficient pentru asigurarea alimentării cu apă a populației.
„Coeficientul de umplere principalele 40 de lacuri este astăzi de 71% și este o rezervă de apă strategică menținută pentru păstrarea volumelor de apă în vederea asigurării alimentării cu apă a populației în regim restricții din sursa de apă de suprafață în sistem centralizat.”