Dunărea atinge un nou minim istoric. Apele Române anunță cât va mai rezista nivelul critic și ce se întâmplă la Cernavodă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 18:02

Debitul Dunării a coborât joi la un nou minim istoric, de 1.400 de metri cubi pe secundă, însă autoritățile spun că există și un semnal încurajator. Potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Apelor Române, Anamaria Agiu, acest debit va rămâne staționar cel puțin până în 12 august, ceea ce oferă un răgaz în gestionarea situației.

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