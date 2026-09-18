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Social· 1 min citire
Trei persoane, resuscitate după ce s-au electrocutat în timp ce lucrau la o cabană din Alba
Ambulanță
Luptă contracronometru pentru salvarea a trei persoane elctrocutate în timp ce lucrau la o cabană din județul Alba. Răniții sunt inconștienți și li se efectuează manevrele de resuscitare.
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