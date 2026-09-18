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Trei persoane, resuscitate după ce s-au electrocutat în timp ce lucrau la o cabană din Alba

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 sept. 2026, 12:15

Luptă contracronometru pentru salvarea a trei persoane elctrocutate în timp ce lucrau la o cabană din județul Alba. Răniții sunt inconștienți și li se efectuează manevrele de resuscitare.

Incidentul a avut loc vineri dimineaţă, în satul Valea Verde, comuna Sohodol din judţeul Alba.

„Este vorba despre trei persoane care efectuau lucrări de întreţinere la o cabană şi au atins cu schela firele de înaltă tensiune”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă Alba.

Echipajele medicale au constatat că toţi cei trei muncitori sunt în stop cardiac.

La ora transmiterii acestei ştiri, răniților li se efectuau manevrele de resuscitare.

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