Liniile 100, 203 și 205 circulă pe trasee modificate din cauza restricțiilor de trafic de pe Șos. Kiseleff

Scris de Catalina Anghel Publicat: 18 sept. 2026, 09:07

Liniile de transport public 100, 203 și 205 vor circula pe trasee modificate în perioada 18.09.2026 (ora 23:00) – 20.09.2026 (ora 23:30), ca urmare a restricționării traficului rutier pe Șos. Kiseleff, între Piața Arcul de Triumf și Piața Victoriei. Restricția este impusă pentru desfășurarea evenimentelor „Cupa Toamnei 2026" și „Triunghiul Muzeelor".

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