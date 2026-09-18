Liniile 100, 203 și 205 circulă pe trasee modificate din cauza restricțiilor de trafic de pe Șos. Kiseleff

Liniile de transport public 100, 203 și 205 vor circula pe trasee modificate în perioada 18.09.2026 (ora 23:00) – 20.09.2026 (ora 23:30), ca urmare a restricționării traficului rutier pe Șos. Kiseleff, între Piața Arcul de Triumf și Piața Victoriei. Restricția este impusă pentru desfășurarea evenimentelor „Cupa Toamnei 2026" și „Triunghiul Muzeelor".
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI) a anunțat modificarea temporară a traseelor pentru liniile 100, 203 și 205, după ce autoritățile au decis închiderea circulației rutiere pe Șos. Kiseleff, pe segmentul cuprins între Piața Arcul de Triumf și Piața Victoriei. Restricția este necesară pentru organizarea celor două evenimente programate în zonă în acest weekend.
Traseele modificate ale liniilor 100, 203 și 205
Linia 100
Linia 100 va funcționa, inclusiv pe timpul nopții, pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă" și Piața Arcul de Triumf. Pe sensul spre Piața Unirii, traseul va fi deviat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu și Piața Unirii. Pe sensul opus, traseul rămâne neschimbat.
Linia 203
Linia 203 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield" și Piața Arcul de Triumf. Pe sensul spre Piața Victoriei, traseul va fi deviat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor și Piața Victoriei. Pe sensul opus, traseul rămâne neschimbat.
Linia 205
Linia 205 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „M Străulești" și Piața Arcul de Triumf. Pe sensul spre Piața Unirii, traseul va fi deviat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Podul B.P. Hasdeu, Splaiul Independenței, Piața Unirii, până la terminalul „Piața Unirii 2". Pe sensul opus, traseul rămâne neschimbat.
Recomandări pentru călători
TPBI recomandă călătorilor să consulte platforma maps.mo-bi.ro, aplicația gratuită InfoTB sau site-ul stb.ro pentru informații actualizate în timp real privind traseele și programele de circulație pe durata restricțiilor.
Sursă: TPBI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public)