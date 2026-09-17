Scene incredibile în București: Încerca să parcheze, dar a lovit un pieton, un biciclist și trei mașini

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 sept. 2026, 16:54

O simplă manevră de parcare s-a transformat într-un adevărat coșmar, joi, pe Calea Griviței din București. O femeie care dădea cu spatele a lovit un pieton și un biciclist, iar apoi a avariat alte trei mașini. Doi bărbați, de 23 și 67 de ani, au fost transportați la spital. Polițiștii încearcă acum să afle cum s-a produs accidentul.

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