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Scene incredibile în București: Încerca să parcheze, dar a lovit un pieton, un biciclist și trei mașini

O femeie care parca mașina a băgat 2 oameni în spital. Foto/FB

O femeie care parca mașina a băgat 2 oameni în spital. Foto/FB

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 sept. 2026, 16:54

O simplă manevră de parcare s-a transformat într-un adevărat coșmar, joi, pe Calea Griviței din București. O femeie care dădea cu spatele a lovit un pieton și un biciclist, iar apoi a avariat alte trei mașini. Doi bărbați, de 23 și 67 de ani, au fost transportați la spital. Polițiștii încearcă acum să afle cum s-a produs accidentul.

Potrivit primelor date obținute de polițiști, accidentul s-a produs în momentul în care femeia, în vârstă de 56 de ani, efectua o manevră de mers înapoi pentru a-și parca autoturismul. Din motive care urmează să fie stabilite în urma anchetei, mașina a acroșat mai întâi un pieton aflat pe carosabil.

După impact, autoturismul și-a continuat deplasarea și a lovit un biciclist care circula pe aceeași zonă a drumului. În cele din urmă, mașina a intrat în alte trei autoturisme care erau staționate.

În urma accidentului, pietonul, un tânăr de 23 de ani, precum și biciclistul, un bărbat de 67 de ani, au fost răniți. Amândoi au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Șoferița a fost verificată de polițiști atât pentru consumul de alcool, cât și pentru substanțe psihoactive. Testarea cu aparatul etilotest nu a indicat prezența alcoolului, iar rezultatul testului antidrog a fost negativ.

Accidentul a afectat temporar circulația pe Calea Griviței. Pentru desfășurarea cercetărilor la locul incidentului, traficul a fost restricționat pe sensul dinspre intersecția cu strada Iulia Hașdeu către Bulevardul Dacia.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul și cauza care a dus la pierderea controlului în timpul manevrei de parcare.

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