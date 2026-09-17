Un deținut din Argeș aflat în arest preventiv, prins în flagrant când încerca să introducă droguri în penitenciar: cum a procedat

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 17 sept. 2026, 15:10

Un bărbat de 47 de ani, aflat în arest preventiv într-un dosar în care este cercetat pentru trafic de minori, viol, proxenetism și alte infracțiuni, a fost prins în flagrant în timp ce încerca să introducă droguri de mare risc într-un penitenciar din județul Argeș.

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