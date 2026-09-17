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Un deținut din Argeș aflat în arest preventiv, prins în flagrant când încerca să introducă droguri în penitenciar: cum a procedat

Închisoare/ Profimedia

Închisoare/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 17 sept. 2026, 15:10

Un bărbat de 47 de ani, aflat în arest preventiv într-un dosar în care este cercetat pentru trafic de minori, viol, proxenetism și alte infracțiuni, a fost prins în flagrant în timp ce încerca să introducă droguri de mare risc într-un penitenciar din județul Argeș.

"Din probatoriul administrat a reieșit faptul că bărbatul, arestat preventiv într-o altă cauză și încarcerat într-o unitate de penitenciar din județul Argeș, ar fi determinat, cu intenție, o persoană, care ar fi acționat fără vinovăție, să procure, să dețină și să îi livreze, în urma unei vizite programate pentru data de 14 septembrie 2026, droguri de mare risc (4CMC). Astfel, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Penitenciarului Mioveni, acesta a fost prins în flagrant delict, imediat ce ar fi intrat în posesia unei cantități de substanță cristalină", au transmis, joi, reprezentanții Poliției Române într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, bărbatul se afla în arest preventiv pentru mai multe infracțiuni, precum comiterea infracțiunilor de trafic de minori, viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată, viol, în formă continuată, rele tratamente aplicate minorului, trafic de persoane, proxenetism, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu.

Miercuri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a admis propunerea formulată de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Pitești și a dispus arestarea preventivă a bărbatului. Întreaga acțiune a a beneficiat de sprijinul polițiștilor de penitenciare ai Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

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