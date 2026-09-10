Ministrul Educației explică rezultatele slabe la PISA: „Un virus biologic, dar și un virus cognitiv”

Publicat 10 sept. 2026, 15:41 Actualizat 10 sept. 2026, 15:46

Ministrul Educației, Mihai Dimian, spune că rezultatele slabe ale elevilor români la testele PISA pot fi explicate și prin diferența dintre modul de evaluare din România și cel folosit la testarea internațională. În timp ce evaluările naționale sunt susținute pe hârtie, testele PISA sunt realizate pe calculator.

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