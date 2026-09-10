Ministrul Educației explică rezultatele slabe la PISA: „Un virus biologic, dar și un virus cognitiv”

Ministrul Educației, Mihai Dimian, spune că rezultatele slabe ale elevilor români la testele PISA pot fi explicate și prin diferența dintre modul de evaluare din România și cel folosit la testarea internațională. În timp ce evaluările naționale sunt susținute pe hârtie, testele PISA sunt realizate pe calculator.
Rezultatele slabe ale elevilor români la testele PISA se pot explica și prin faptul că sistemul de educație din România folosește evaluări pe hârtie, în timp ce testarea PISA se desfășoară pe calculator, susține ministrul Educației, Mihai Dimian. Acesta a vorbit despre diferențele dintre cele două sisteme de evaluare și despre efectele perioadei de pandemie asupra elevilor.
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Ministrul a reamintit că testele au fost aplicate în lunile martie, aprilie și mai 2025 și că rezultatele reflectă o perioadă mult mai lungă din parcursul școlar al elevilor, de aproximativ opt-nouă ani.
Cum explică Mihai Dimian rezultatele elevilor români la testele PISA?
Ministrul Educației spune că rezultatele trebuie privite în contextul întregii perioade de școlarizare a elevilor care au participat la evaluare. În acești ani s-a suprapus și pandemia, despre care Mihai Dimian spune că a produs atât efecte directe, cât și efecte asupra procesului de învățare.
„Este vorba despre o evaluare care s-a desfășurat acum un an și jumătate aproape și acumulează perioada de cei opt ani, nouă ani petrecuți în școală de acești elevi. Deci este o perioadă mai lungă în care învățământul a evoluat într-un anumit mod și unul dintre evenimentele întâmplate atunci este pandemia. Deci vorbim de un virus biologic, dar și de un virus cognitiv”, a susținut ministrul.
Mihai Dimian a precizat că scăderea înregistrată de România se înscrie și într-un trend internațional, iar în această perioadă au fost dezvoltate peste 2.500 de laboratoare de științe, despre care spune că pot contribui la reducerea decalajului față de țările OCDE.
Ce problemă vede ministrul în modul în care elevii aplică ceea ce învață?
Mihai Dimian consideră că elevii români au dificultăți atunci când trebuie să folosească în situații concrete cunoștințele și competențele dobândite la școală. El a atras atenția și asupra competențelor digitale, în condițiile în care acestea pot influența inclusiv rezultatele la lectură, matematică și științe.
„Ceea ce ne spun aceste rezultate este că noi nu știm să aplicăm aceste cunoștințe sau chiar competențe dezvoltate în viața reală, că trebuie să ne adaptăm mai bine viitorului și aici atenție la zona digitală, pentru că dincolo de rezultatele pe care le urmărim la lectură, matematică, științe, din acest an avem și această parte de competențe computaționale și, cum spuneam, ele pot afecta și celelalte rezultate”, a afirmat ministrul Educației.
Ce diferență există între evaluările din România și testele PISA?
Una dintre explicațiile invocate de Mihai Dimian este diferența dintre modul în care sunt obișnuiți să fie evaluați elevii români și formatul testelor PISA. Evaluarea Națională și evaluările de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt realizate pe hârtie, în timp ce PISA folosește evaluarea pe calculator.
„Gândiți-vă că noi nu dăm teste pe calculator. Toate evaluările noastre, Evaluarea Națională, dar nu neapărat, și evaluările de clasa a doua, a patra, a șasea, sunt evaluări pe hârtie. Testul PISA este o evaluare pe calculator. Am trecut din 2022 la acest tip”, a mai afirmat Mihai Dimian.