Nicușor Dan anunță că nu se mai taie bursele sociale ale elevilor, cel puțin deocamdată: „S-a renunțat la inițiativă”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 sept. 2026, 14:48

Nicușor Dan spune că, pentru moment, s-a renunțat la ideea tăierii burselor sociale pentru elevi. Președintele recunoaște că deciziile sunt dificile în condițiile în care banii disponibili pentru Educație sunt insuficienți.

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