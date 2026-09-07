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Educatie· 2 min citire

Nicușor Dan anunță că nu se mai taie bursele sociale ale elevilor, cel puțin deocamdată: „S-a renunțat la inițiativă”

Nicușor Dan, elevi/ Sursa foto: Colaj Realitatea + Inquam photos/ Octav Ganea

Nicușor Dan, elevi/ Sursa foto: Colaj Realitatea + Inquam photos/ Octav Ganea

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 sept. 2026, 14:48

Nicușor Dan spune că, pentru moment, s-a renunțat la ideea tăierii burselor sociale pentru elevi. Președintele recunoaște că deciziile sunt dificile în condițiile în care banii disponibili pentru Educație sunt insuficienți.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că, pentru moment, s-a renunțat la inițiativa privind tăierea burselor sociale ale elevilor. Șeful statului admite însă că presiunea asupra bugetului rămâne mare și că deciziile sunt greu de luat atunci când resursele disponibile nu sunt suficiente.

„Pentru moment s-a renunţat la iniţiativă. Tot timpul e dificil să iei o decizie când ai de împărţit nişte bani care, dacă ar fi cu 20-30% mai mult, ai avea ce să faci cu ei”, a declarat Nicușor Dan.

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Președintele a fost întrebat și despre situația din județul Călărași, unde nivelul de trai și condițiile din sistemul de învățământ rămân scăzute, deși județul se află la aproximativ 100 de kilometri de București.

Nicușor Dan spune că dezvoltarea unor astfel de zone depinde de investiții, inclusiv de atragerea capitalului străin, dar și de un mediu economic competitiv. În ceea ce privește școala, acesta consideră că problema principală rămâne lipsa unei finanțări adaptate nevoilor reale ale sistemului.

„Noi trebuie să stimulăm investiţiile, să fim deschişi faţă de investiţii străine, să avem un mediu economic concurenţial şi aici sunt multe de spus. În ceea ce priveşte educaţia, cum am spus la început, în linii mari, problema cea mai mare este adaptarea finanţării pentru sistemul de educaţie”, a afirmat Nicuşor Dan.

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