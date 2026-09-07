Scandal la început de an școlar. Profesorii navetiști plătesc până la 1.000 de lei pe lună din propriul buzunar

Publicat 7 sept. 2026, 10:06 Sursă Realitatea PLUS

Profesorii care fac naveta spre școlile din mediul rural spun că au ajuns să își plătească singuri transportul, deși ar trebui să primească deconturi. În unele localități din Iași, restanțele se adună de luni sau chiar de peste un an, iar costurile suportate de cadrele didactice ajung până la 1.000 de lei pe lună, conform Realitatea PLUS.

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