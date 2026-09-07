Scandal la început de an școlar. Profesorii navetiști plătesc până la 1.000 de lei pe lună din propriul buzunar

Profesorii care fac naveta spre școlile din mediul rural spun că au ajuns să își plătească singuri transportul, deși ar trebui să primească deconturi. În unele localități din Iași, restanțele se adună de luni sau chiar de peste un an, iar costurile suportate de cadrele didactice ajung până la 1.000 de lei pe lună, conform Realitatea PLUS.
Scandal chiar la începutul noului an școlar. Mai mulți profesori care fac zilnic naveta către școlile din mediul rural spun că sunt nevoiți să își plătească singuri drumul, pentru că deconturile nu au mai ajuns la ei. Pentru unii dintre dascăli, costurile de transport ajung la 900 sau chiar 1.000 de lei pe lună, o sumă importantă raportată la veniturile lor.
Problema nu este una nouă. În mai multe comune din județul Iași, profesorii așteaptă de luni întregi să își primească banii, iar în unele cazuri restanțele ar fi mai vechi de un an. Situația îi pune într-o poziție dificilă pe cei care trebuie să ajungă zilnic la zeci de kilometri distanță pentru a preda.
Restanțe de luni întregi pentru profesorii care fac naveta
Probleme sunt semnalate în localități precum Țibana, Cozmești, Schitu Duca și Șingheni, unde zeci de cadre didactice ar avea de recuperat bani pentru transport. Profesorii spun că, deși continuă să meargă la școală și să suporte costurile din propriul buzunar, deconturile întârzie fără ca ei să știe clar când vor fi achitate.
Pentru cei care fac naveta zilnic, sumele se adună rapid. Un profesor care cheltuie între 900 și 1.000 de lei lunar pe transport ajunge să suporte, în câteva luni, costuri de câteva mii de lei, bani pe care îi așteaptă ulterior de la autoritățile responsabile.
Primăriile invocă lipsa banilor și neclarități legale
Autoritățile locale spun că întârzierile sunt provocate fie de lipsa fondurilor, fie de probleme legate de modul în care trebuie făcute decontările. Între timp, cadrele didactice continuă să avanseze banii pentru transport, fără să aibă o dată clară la care își vor recupera sumele.
Ministerul Educației, pe de altă parte, susține că nu poate obliga direct primăriile să facă plățile. Profesorilor care nu își primesc banii le este indicată inclusiv varianta de a merge în instanță pentru recuperarea sumelor restante.
Unii profesori au ajuns deja în instanță
Mai multe cadre didactice au deschis procese pentru a-și recupera banii, iar problema nu se limitează doar la județul Iași. Situații asemănătoare sunt semnalate și în alte zone din țară, unde profesorii care predau la sate reclamă întârzieri ale deconturilor pentru navetă.