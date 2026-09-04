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Educatie· 1 min citire

Școala începe cu probleme grave. Schimbări importante pentru elevi

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat4 sept. 2026, 18:11
Actualizat4 sept. 2026, 18:14
SursăRealitatea PLUS

Anul școlar 2026-2027 vine cu schimbări importante pentru elevi. De la examene naționale decalate și noi standarde de evaluare până la reguli încă în discuție pentru bursele sociale și admiterea separată la liceu. Elevii de clasa a opta încă nu ştiu cum vor admiși la liceu, în timp ce, cei de a noua vor învăța după programe noi, dar fără manuale tipărite.

Bursele elevilor sunt în aer

Admiterea la liceu 2027: elevii intră în clasa a VIII-a fără să știe dacă vor da sau nu concurs separat.

Elevii de clasa a IX-a nu vor avea la începutul cursurilor noile manuale tipărite.

Noile prevederi privind bursele elevilor nu sunt încă publicate în Monitorul Oficial.

Profesorii din clasele I-VIII trebuie să aplice din acest an standardele naționale de evaluare, fără să fi primit până acum ghiduri pentru aplicarea lor practică.

Sursa: Ministerul Educației

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