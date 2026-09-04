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Educatie· 1 min citire
Școala începe cu probleme grave. Schimbări importante pentru elevi
Publicat4 sept. 2026, 18:11
Actualizat4 sept. 2026, 18:14
SursăRealitatea PLUS
Anul școlar 2026-2027 vine cu schimbări importante pentru elevi. De la examene naționale decalate și noi standarde de evaluare până la reguli încă în discuție pentru bursele sociale și admiterea separată la liceu. Elevii de clasa a opta încă nu ştiu cum vor admiși la liceu, în timp ce, cei de a noua vor învăța după programe noi, dar fără manuale tipărite.
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