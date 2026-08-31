Admitere la liceu 2027: elevii de clasa a VIII-a ar putea susține două examene. Ministerul pregătește metodologia

Ministerul Educației va începe marți discuțiile pentru metodologia și calendarul admiterii la liceu din 2027, în condițiile în care legislația actuală permite organizarea unui examen separat, pe lângă Evaluarea Națională, pentru anumite licee și specializări.
Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, care a precizat că instituția este obligată să aplice prevederile în vigoare până când Parlamentul adoptă și promulgă eventuale modificări ale legii.
Metodologia pentru admiterea la liceu, discutată marți
Mihai Dimian a transmis că metodologia-cadru actualizată și calendarul repartizării computerizate și al admiterii la liceu vor fi analizate marți în Comisia de dialog social.
Potrivit ministrului, Ministerul Educației trebuie să publice regulile aplicabile elevilor care vor termina clasa a VIII-a în anul școlar 2026-2027, atâta timp cât legea care ar elimina sau amâna admiterea separată nu a intrat în vigoare.
„Până la modificarea și intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educației și Cercetării are obligația de a aplica legea aflată în vigoare”, a scris Mihai Dimian într-un mesaj publicat pe Facebook.
În actuala formă a legii, unele licee pot organiza concurs de admitere pentru cel mult jumătate dintre locuri, în anumite condiții. Restul locurilor sunt ocupate prin mecanismul obișnuit, bazat pe rezultatele de la Evaluarea Națională și repartizarea computerizată.
Elevii aflați acum în clasa a VIII-a ar putea ajunge să susțină două evaluări pentru admiterea la liceu: Evaluarea Națională și, acolo unde este organizat, concursul separat de admitere.
Parlamentul nu a finalizat săptămâna trecută proiectul de lege care urmărește abrogarea sau amânarea acestei posibilități. Inițiativa a fost retrimisă la comisie de Senat, după dezbateri tensionate și dispute pe marginea amendamentelor propuse.
Ministrul interimar a descris parcursul proiectului drept unul „sinuos”, amintind că discuția vizează prevederile care permit unor unități de învățământ să organizeze un concurs propriu pentru maximum 50%50\%50% dintre locuri.
De ce contează derogarea cerută de ministru
Mihai Dimian a atras atenția că simpla modificare a legii nu ar fi suficientă pentru ca noua regulă să se aplice elevilor care termină gimnaziul în vara anului 2027.
El susține că parlamentarii trebuie să includă o derogare expresă de la articolul care stabilește că schimbările aduse Legii învățământului preuniversitar se aplică, de regulă, din primul an școlar ulterior adoptării lor.
În lipsa unei astfel de prevederi speciale, eliminarea sau amânarea admiterii separate la liceu ar produce efecte abia din anul școlar 2027-2028, nu pentru elevii care încheie clasa a VIII-a la finalul anului școlar 2026-2027.
Marți, 1 septembrie, sunt așteptate atât discuțiile din Ministerul Educației privind metodologia de admitere, cât și reluarea dezbaterilor parlamentare asupra proiectului de lege.