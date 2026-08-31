Admitere la liceu 2027: elevii de clasa a VIII-a ar putea susține două examene. Ministerul pregătește metodologia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 09:05

Ministerul Educației va începe marți discuțiile pentru metodologia și calendarul admiterii la liceu din 2027, în condițiile în care legislația actuală permite organizarea unui examen separat, pe lângă Evaluarea Națională, pentru anumite licee și specializări.

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