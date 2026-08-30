Miron Mitrea acuză protecția din umbră a lui Dominic Fritz: „Scapă de anchete penale cu sprijinul fostului SRI”

Analistul politic Miron Mitrea susține că edilul Timișoarei, Dominic Fritz, beneficiază de o protecție constantă din partea unor grupări de influență legate de fostul SRI. Potrivit acestuia, sprijinul din culise este motivul principal pentru care politicianul reușește să evite dosarele penale în care alți lideri au fost deja condamnați.
Analistul politic Miron Mitrea a analizat în exclusivitate la Realitatea PLUS jocurile de putere din culisele politicii românești, susținând că, atât în România, cât și în întreaga Europă, „grupuri de influență puternice, care au în spate secțiuni ale unor servicii de informații de stat și private, se luptă pentru putere”.
„Cum reușește Fritz să scape de anchete penale?”
Miron Mitrea s-a arătat uimit de modul în care primarul Timișoarei evită problemele cu justiția, spre deosebire de alți politicieni care au fost condamnați pentru situații similare de conflict de interese.
„Cert este că această grupare reușește în continuare să-l apere pe Fritz. Problema mea nu este de ce a fost nevoie de o lege care să clarifice o chestiune care era clară din punct de vedere juridic, ci cum reușește Fritz față de alți politicieni să scape de anchete penale. Neacșu, de la PSD, a fost condamnat șase ani cu suspendare pentru că și-a angajat soția la cabinetul parlamentar și s-a considerat venit necuvenit. Lucrul ăsta trebuie să se întâmple cu toți cei care sunt în conflict de interese. Pe mine mă uimește că oamenii din jurul lui nu văd că, de fapt, el în continuare e protejat, cum a fost de-a lungul timpului, de fostul SRI.”
Scindarea alianțelor și interesele din spatele lui Nicușor Dan
Analistul a explicat că taberele politice care au susținut venirea lui Nicușor Dan la Cotroceni s-au fragmentat din cauza intereselor divergente.
„Toată această echipă a fost în sprijinul cererii lui Nicușor Dan, președinte la Cotroceni. Au fost uniți, noi doi am hotărât unde punem candidatul, le-a fost dorința împlinită. Astăzi suntem în situația în care Nicușor Dan nu mai servește interesele progresiștilor organizați în jurul fostului Open Society al lui George Soros, coordonați și plătiți prin USAID. Sigur că nu mai sunt uniți datorită faptului că a apărut un atac la Fritz.”
Planul pentru dezmembrarea AUR și un nou Guvern din septembrie
În privința evoluției partidelor suveraniste, Mitrea susține că strategia de divizare a bazei electorale este o practică obișnuită în momentele în care o formațiune crește excesiv în sondaje.
Split-ul politic: „În momentul în care un partid, cum e AUR, a ajuns la 40%, deja se pregătește împărțirea lui, apariția altei forțe suveraniste care să împartă electoratul. Că așa se lucrează în Europa și în lumea democratică.”
Schimbarea executivului: „Eu cred că ne apropiem acum de posibilitatea să avem un nou guvern în luna septembrie, analizând doar atacurile.”
Atacurile la adresa conducerii SPP: „Generalul Pahonțu nu mai e bun pentru că nu mai sprijină gașca”
Comentând acuzațiile aduse generalului Lucian Pahonțu, Miron Mitrea consideră că este vorba despre o răzbunare politică provocată de refuzul acestuia de a mai face jocul anumitor lideri.
„Atacul la generalul Pahonțu este răspunsul celor care sprijină în continuare USR-ul clujean și pe Fritz, pentru că consideră că i-a trădat. Am văzut ce spunea președintele Nicușor, că SPP-ul nu e un serviciu de informații. Domnule președinte, asta poate pentru beția din piață, nu pentru noi. SPP-ul are obligația să aibă un serviciu de informații extrem de performant ca să poată să vă apere. Când Pahonțu a sprijinit venirea lui Nicușor președinte, a fost bun. Acum, pentru că nu mai vrea să fie de acord să sprijine politica pe care o vrea Fritz, Bolojan și gașca, nu mai e bun.”