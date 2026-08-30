Miron Mitrea acuză protecția din umbră a lui Dominic Fritz: „Scapă de anchete penale cu sprijinul fostului SRI”

Publicat 30 aug. 2026, 19:21 Sursă Realitatea PLUS

Analistul politic Miron Mitrea susține că edilul Timișoarei, Dominic Fritz, beneficiază de o protecție constantă din partea unor grupări de influență legate de fostul SRI. Potrivit acestuia, sprijinul din culise este motivul principal pentru care politicianul reușește să evite dosarele penale în care alți lideri au fost deja condamnați.

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