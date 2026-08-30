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Politica· 2 min citire
Generalul în rezervă Nicolae Iană a devoalat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS modul în care Adrian Nica a ajuns să preia șefia ANAF
Publicat30 aug. 2026, 16:13
Actualizat30 aug. 2026, 16:16
Generalul în rezervă Nicolae Iană a devoalat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS modul în care Adrian Nica a ajuns să preia șefia ANAF. Acesta susține că Ilie Bolojan cooperează în multe aspecte cu omul protejat de fostul premier Marcel Ciolacu. Realitatea PLUS a solicitat puncte de vedere de la Adrian Nica, Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan dar nu am primit răspuns încă.
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