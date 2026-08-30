Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Dominic Fritz visează la Cotroceni? Planul liderului USR pentru 2030
Dominic Fritz
Publicat30 aug. 2026, 07:13
SursăRealitatea PLUS
Dominic Fritz are de gând să candideze pentru fotoliul de președinte, în 2030! Dezvăluirea a fost făcută chiar de unul dintre oamenii săi, deputatul USR Cezar Drăgoescu, chiar aici în platoul emisiunii "Tunurile pe politicieni".
Citește și
- 22:37AUR refuză alianțele și amenință cu boicotul: Petrișor Peiu exclude negocierile cu PSD și PNL
- 20:53Ce coincidență! Asaltul la Pahonțu, început fix în ziua în care Fritz și-a pierdut mandatul
- 19:20AUR a stabilit prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară: taxe mai mici, sprijin pentru antreprenori, reforma statului, educație și securitate energetică
- 16:01Atac dur la Realitatea PLUS. Avocatul Giorgiu Coman îl acuză pe Dominic Fritz că subminează statul de drept
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News