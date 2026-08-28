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Politica· 1 min citire
Ce șanse are un guvern condus de un premier independent? Calculul Realitatea PLUS
Publicat28 aug. 2026, 20:43
Actualizat28 aug. 2026, 20:45
SursăRealitatea PLUS
Cine ar putea vota un guvern PSD cu un premier independent și câte voturi ar putea strânge Eugen Tomac? Realitatea PLUS a făcut calculele.
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