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Politica· 1 min citire

Ce șanse are un guvern condus de un premier independent? Calculul Realitatea PLUS

Scris deSaviana Russu
Publicat28 aug. 2026, 20:43
Actualizat28 aug. 2026, 20:45
SursăRealitatea PLUS

Cine ar putea vota un guvern PSD cu un premier independent și câte voturi ar putea strânge Eugen Tomac? Realitatea PLUS a făcut calculele.

Un guvern cu miniștri PSD și Eugen Tomac în funcția de premier independent ar putea strânge 240 de voturi în Parlament, potrivit calculelor prezentate de Realitatea PLUS. PSD, UDMR, neafiliați, o parte a PNL, grupul Uniți pentru România, grupul minorităților și PACE ar putea susține noua formulă, în condițiile în care pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

Câte voturi ar obține un guvern cu premier independent și miniștri PSD

Premier: Eugen Tomac + miniștri PSD

  • PSD – 127 de voturi

  • UDMR – 31 de voturi

  • Neafiliați – 22 de voturi

  • Aripa anti-Bolojan din PNL – 18 voturi

  • Grupul Uniți pentru România – 18 voturi

  • Grupul Minorităților Naționale – 17 voturi

  • PACE – 7 voturi

Total: 240 de voturi

Voturi necesare pentru investirea Guvernului: 233

Sursa: Realitatea PLUS

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