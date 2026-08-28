Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Niculina Stelea (senator AUR): „Primarul Capitalei copiază politica lui Bolojan și lovește în familii și persoanele vulnerabile”
Niculina Stelea (senator AUR)
Senatorul AUR Niculina Stelea critică intenția Primăriei Capitalei de a suspenda stimulentele și ajutoarele destinate persoanelor vulnerabile și familiilor, acuzând administrația lui Ciprian Ciucu că preia politica de tăieri promovată de Guvernul Bolojan și o aplică la nivelul Bucureștiului, în condițiile în care România se confruntă deja cu un declin demografic sever.
Citește și
- 12:38Fritz atacă serviciile după ce a aflat că rămâne fără mandatul de primar
- 12:15Radu Miruță, despre nava care a luat foc în Marea Neagră: ”A raportat că a fost lovită de o dronă și s-a scufundat”
- 10:34Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „CAZUL FRITZ NU ESTE DESPRE DOMINIC FRITZ. ESTE DESPRE PUTERE”
- 09:28Oana Gheorghiu sfidează criticile privind scandalul cu Bolojan și aruncă vina pe PSD: ”S-au facut că plouă”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News