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Politica· 2 min citire

Radu Miruță, despre nava care a luat foc în Marea Neagră: ”A raportat că a fost lovită de o dronă și s-a scufundat”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 12:15

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat vineri dimineață că nava care a luat foc în Marea Neagră a transmis, prin sistemul de alertă, că ar fi fost lovită de o dronă și ulterior s-a scufundat. Toți cei 12 marinari aflați la bord au fost salvați.

”La şaisprezece mile marine, adică în afara apelor teritoriale româneşti, o navă care naviga în zona economică exclusivă a raportat prin sistemul de alertă că a fost lovită de ceva dronă. Aşa este raportarea, moment în care cei de la Garda de Coastă s-au deplasat cu două nave pentru a sprijini marinarii care navigau pe nava care fusese afectată. Înţeleg că 11 marinari sau 12 marinari au fost pe acea navă. Doi au fost salvaţi din apă de o navă care, conform legii, când se dă o astfel de alertă, este obligată să-şi schimbe cursul dacă e în apropiere şi să se ducă să ofere primul ajutor”, a declarat Radu Miruţă, potrivit sursei.

Șeful de la Apărare a ținut să precizeze faptul că nava s-a scufundat în cele din urmă.

”Ceilalţi au fost salvaţi de cele două nave de la Garda de Coastă. Erau în apă, se aruncaseră în apă. Unul înţeleg că are ceva... asta era informaţia de aseară, rană la o mână. Nava înţeleg că s-a scufundat. Cei care au fost la faţa locului, Ministerul Apărării nu a fost implicat în asta, desfăşoară o anchetă pentru a vedea în ce condiţii, cum s-a întâmplat situaţia”, a mai transmis Radu Miruţă. 

Vă reamintim că o navă comercială aflată sub pavilionul Republicii Dominicane s-a scufundat, joi seară, în Marea Neagră, după ce la bordul acesteia s-a produs o explozie, urmată de izbucnirea unui incendiu. Cei 12 membri ai echipajului au fost salvați, în cadrul unei operațiuni coordonate de MRCC Constanța și Garda de Coastă.

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