Navă sub pavilion dominican, scufundată în Marea Neagră. Nicușor Dan: ”A fost lovită, nu știm de cine”

O navă comercială aflată sub pavilionul Republicii Dominicane s-a scufundat, joi seară, în Marea Neagră, după ce la bordul acesteia s-a produs o explozie, urmată de izbucnirea unui incendiu. Cei 12 membri ai echipajului au fost salvați, în cadrul unei operațiuni coordonate de MRCC Constanța și Garda de Coastă.
UPDATE- Nicușor Dan: ”Nava a fost lovită”
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, că nava a fost lovită, însă nu se știe deocamdată de ce sau de cine, precizând că o cercetare va stabili circumstanțele incidentului și că nu este indicat să fie lansate speculații.
”Nava a fost lovită, dar pentru moment nu știm de cine. O să fie fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lansăm în speculați”, a declarat Nicușor Dan, la Chișinău, în cadrul unei conferință de presă.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Explozie la bord, urmată de incendiu și scufundarea navei
Potrivit informațiilor transmise de MRCC Constanța, incidentul a fost semnalat în jurul orei 19:00, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de Sfântu Gheorghe. Echipajul navei ar fi anunțat producerea unei explozii, urmată de izbucnirea unui incendiu la bord.
”Garda de Coastă a participat la salvarea echipajului unei nave care s-a scufundat în Marea Neagră. Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au intervenit, în seara zilei de 27 august 2026, în cadrul unei acțiuni de căutare și salvare a persoanelor, desfășurată la Marea Neagră, după ce la bordul unei nave comerciale, care tranzita zona economică exclusivă a României, a avut loc un incendiu”, au spus reprezentanții Gărzii de Coastă.
MRCC Constanța a declanșat operațiunea de căutare și salvare, iar un mijloc naval al Gărzii de Coastă a fost desemnat să coordoneze intervenția la fața locului.
După ce o navă comercială aflată în apropiere a anunțat că a observat persoane în apă, polițiștii de frontieră au intervenit pentru recuperarea acestora. Până în jurul orei 21:00, toate cele 12 persoane aflate la bord au fost salvate.
O persoană a suferit răni grave la o mână
Zece membri ai echipajului au fost recuperați de polițiștii de frontieră, iar alte două persoane au fost salvate de echipajul unei nave comerciale aflate în zonă. Una dintre persoanele salvate de polițiștii de frontieră a suferit răni grave la o mână și a avut nevoie de îngrijiri medicale.
”Operațiunea de căutare și salvare s-a desfășurat în condiții dificile, valurile având o înălțime de aproximativ 2,5 metri, dar intervenție rapidă a polițiștilor de frontieră care au coordonat cele două nave ARSVOM și nava comercială a asigurat salvarea tuturor persoanelor aflate în pericol”, a transmis Garda de Coastă.