Navă sub pavilion dominican, scufundată în Marea Neagră. Nicușor Dan: ”A fost lovită, nu știm de cine”

Publicat 27 aug. 2026, 22:10 Actualizat 27 aug. 2026, 22:18

O navă comercială aflată sub pavilionul Republicii Dominicane s-a scufundat, joi seară, în Marea Neagră, după ce la bordul acesteia s-a produs o explozie, urmată de izbucnirea unui incendiu. Cei 12 membri ai echipajului au fost salvați, în cadrul unei operațiuni coordonate de MRCC Constanța și Garda de Coastă.

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