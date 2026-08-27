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Locale· 1 min citire
Tragedie la Eforie Nord. Un bărbat de 68 de ani s-a înecat în mare, după ce salvamarii îl scoseseră din apă de trei ori în aceeași zi
FOTO: Arhivă
Un bărbat de 68 de ani s-a înecat, joi după-amiază, în mare, pe plaja Belona din Eforie Nord. Acesta a fost scos de trei ori din apă de salvamari, însă a intrat din nou în mare, deși pe plajă era arborat steagul roșu, care interzice scăldatul.
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