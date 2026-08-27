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Tragedie la Eforie Nord. Un bărbat de 68 de ani s-a înecat în mare, după ce salvamarii îl scoseseră din apă de trei ori în aceeași zi

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 19:02

Un bărbat de 68 de ani s-a înecat, joi după-amiază, în mare, pe plaja Belona din Eforie Nord. Acesta a fost scos de trei ori din apă de salvamari, însă a intrat din nou în mare, deși pe plajă era arborat steagul roșu, care interzice scăldatul.

Steagul roșu nu l-a oprit să intre din nou în mare

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că un bărbat a fost scos inconştient din apă, pe plaja Belona din Eforie Nord.

Acolo s-au deplasat şenilata Eforie, un echipaj SMURD şi elicopterul SMURD. Cadrele medicale au făcut manevre de resuscitare, dar în ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a putut fi salvat. Decesul a fost declarat de medicul de pe elicopterul SMURD.

Victima avea 68 de ani.

Salvamarii din Eforie Nord au anunţat pe pagina lor de Facebook că bărbatul mai fusese scos din apă de trei ori.

"Bărbatul fusese scos din valuri de trei ori astăzi, însă a intrat din nou în mare. Este steag roşu. Scăldatul este interzis! Vă rugăm, nu intraţi în apă! Respectaţi steagul roşu şi indicaţiile salvamarilor. Nu vă puneţi viaţa în pericol!", au transmis salvamarii.


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