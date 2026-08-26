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Locale· 1 min citire
Incendiu puternic la o hală cu baterii de stocare a energiei din Buzău. Pompierii intervin de la o distanță de 200 de metri-VIDEO
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat26 aug. 2026, 23:39
Actualizat26 aug. 2026, 23:43
SursăRealitatea PLUS
Un incendiu puternic a izbucnit miercuri seară la o hală destinată stocării energiei electrice în baterii, în localitatea Stâlpu, județul Buzău.
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