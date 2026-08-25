Incendiu de proporții în județul Botoșani. 50 de hectare de vegetație uscată au fost mistuite de flăcări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 19:49

Un incendiu de proporții a izbucnit marți după-amiază, pe un câmp din localitatea Soroceni, comuna Unțeni, județul Botoșani. Flăcările au mistuit aproximativ 50 de hectare de vegetație uscată, potrivit reprezentanților ISU Botoșani.

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