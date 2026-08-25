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Incendiu de proporții în județul Botoșani. 50 de hectare de vegetație uscată au fost mistuite de flăcări

FOTO: botosani24.ro

FOTO: botosani24.ro

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 19:49

Un incendiu de proporții a izbucnit marți după-amiază, pe un câmp din localitatea Soroceni, comuna Unțeni, județul Botoșani. Flăcările au mistuit aproximativ 50 de hectare de vegetație uscată, potrivit reprezentanților ISU Botoșani.

50 de hectare de vegetație uscată au fost mistuite de flăcări

Potrivit reprezentanților instituției, din cauza secetei și a vântului puternic, incendiul s-a extins rapid, iar flăcările s-au apropiat periculos de case, culturile agricole și pădurea din apropiere.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Unțeni.

Flăcările s-au extins pe aproximativ 50 de hectare de vegetație uscată, însă pompierii au reușit să oprească propagarea incendiului către locuințele, culturile agricole și pădurea aflate în imediata apropiere. Salvatorii au intervenit timp de mai bine de două ore pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor acestuia.

Pompierii spun că incendiul a fost provocat de un foc aprins pentru distrugerea resturilor vegetale și lăsat nesupravegheat.

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