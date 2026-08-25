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Trafic blocat pe DN 7, la ieșirea din Boița. Un bărbat a fost rănit după ce un TIR s-a ciocnit cu un autoturism

FOTO: ISU Sibiu

FOTO: ISU Sibiu

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 18:36

Un accident rutier a avut loc, marţi seară, la ieşirea din Boiţa, judeţul Sibiu, unde un TIR şi un autoturism s-au ciocnit. Un bărbat a fost rănit şi a avut nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare. Traficul pe DN 7 este oprit pe ambele sensuri.

Traficul în zonă este blocat complet

La fața locului intervin un echipaj SMURD, o ambulanţă SAJ, o autospecială de descarcerare şi una de stingere.

”Din primele informaţii o persoană a avut nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare, aceasta a rămas blocată în maşină. Bărbatul a fost extras din maşină şi predat echipajelor medicale. În aceste momente primeşte îngrijiri medicale”, a transmis ISU Sibiu.

În momentul publicării acestei știri, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers.

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