Trafic blocat pe DN 7, la ieșirea din Boița. Un bărbat a fost rănit după ce un TIR s-a ciocnit cu un autoturism

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 18:36

Un accident rutier a avut loc, marţi seară, la ieşirea din Boiţa, judeţul Sibiu, unde un TIR şi un autoturism s-au ciocnit. Un bărbat a fost rănit şi a avut nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare. Traficul pe DN 7 este oprit pe ambele sensuri.

Distribuie articolul