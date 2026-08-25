Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Trafic blocat pe DN 7, la ieșirea din Boița. Un bărbat a fost rănit după ce un TIR s-a ciocnit cu un autoturism
FOTO: ISU Sibiu
Un accident rutier a avut loc, marţi seară, la ieşirea din Boiţa, judeţul Sibiu, unde un TIR şi un autoturism s-au ciocnit. Un bărbat a fost rănit şi a avut nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare. Traficul pe DN 7 este oprit pe ambele sensuri.
Citește și
- 19:49Incendiu de proporții în județul Botoșani. 50 de hectare de vegetație uscată au fost mistuite de flăcări
- 19:09Alertă în mai multe localităţi din Covasna. Apa potabilă folosită la irigații afectează alimentarea populației
- 17:23Incendiu de vegetație cu mai multe focare active în județul Gorj. Traficul pe DN 67 Târgu Jiu – Horezu este oprit-VIDEO
- 15:19 Incendiu la un magazin Lidl din Drobeta-Turnu Severin. Clienții au fost evacuați de urgență
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News