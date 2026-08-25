Incendiu de vegetație cu mai multe focare active în județul Gorj. Traficul pe DN 67 Târgu Jiu – Horezu este oprit-VIDEO

Publicat 25 aug. 2026, 17:23 Actualizat 25 aug. 2026, 17:36

Un incendiu de amploare cu mai multe focare active a izbucnit luni după-amiază, în zona comunei Albeni, satul Câmpu Mare, județul Gorj. Din cauza degajărilor mari de fum, traficul pe DN 67 Târgu Jiu – Horezu a fost oprit temporar de polițiști.

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