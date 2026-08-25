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Incendiu de vegetație cu mai multe focare active în județul Gorj. Traficul pe DN 67 Târgu Jiu – Horezu este oprit-VIDEO

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 17:23
Actualizat25 aug. 2026, 17:36

Un incendiu de amploare cu mai multe focare active a izbucnit luni după-amiază, în zona comunei Albeni, satul Câmpu Mare, județul Gorj. Din cauza degajărilor mari de fum, traficul pe DN 67 Târgu Jiu – Horezu a fost oprit temporar de polițiști.

Pompierii intervin pentru stingerea mai multor focare active

Pompierii intervin cu cinci autospeciale de stingere și mai multe echipaje din cadrul subunităților ISU Gorj, pentru limitarea extinderii flăcărilor.

„La fața locului intervenim cu cinci autospeciale de lucru cu apă și spumă și mai multe echipaje din cadrul mai multor subunități de intervenție ale ISU Gorj. Sunt mai multe focare active, iar colegii noștri intervin pentru limitarea efectelor incendiului. Din fericire, în acest moment nu sunt în pericol locuințele din zonă”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj.

Trafic oprit pe DN 67 din cauza fumului dens

Din cauza degajărilor mari de fum, circulația pe DN 67 Horezu – Târgu Jiu a fost temporar oprită.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit în zona localității Bengești, județul Gorj, ca măsură preventivă, din cauza vizibilității reduse provocate de incendiul de vegetație.

Reluarea circulației este estimată după ora 17:30, spun reprezentanții INFOTRAFIC.

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