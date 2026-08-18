Economist: „Măsura accizei variabile e o mutare de efort!”

Publicat 18 aug. 2026, 18:54 Actualizat 18 aug. 2026, 18:56 Sursă Realitatea PLUS

Măsura accizei variabile este o mutare de efort de la unii la alții. O spune în exclusivitate la Realitatea PLUS economistul Adrian Mitroi. Potrivit acestuia, acest gen de măsuri sunt de cele mai multe ori fără soluții, greșite și greu de administrat.

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