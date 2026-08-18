Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Economist: „Măsura accizei variabile e o mutare de efort!”
Publicat18 aug. 2026, 18:54
Actualizat18 aug. 2026, 18:56
SursăRealitatea PLUS
Măsura accizei variabile este o mutare de efort de la unii la alții. O spune în exclusivitate la Realitatea PLUS economistul Adrian Mitroi. Potrivit acestuia, acest gen de măsuri sunt de cele mai multe ori fără soluții, greșite și greu de administrat.
Citește și
- 19:37Măsură controversată în educație: Mii de copii rămân fără sprijinul financiar al bursei sociale în vacanță
- 17:50CFR amenință că suspendă cursele dacă nu primește bani
- 17:13Insolvența STB, respinsă de Tribunalul București. Ciprian Ciucu: „Dosarul a fost verificat de 7 ori!”
- 16:57Cea mai mare rafinărie din țară își reduce consumul de energie
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News