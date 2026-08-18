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Economie· 1 min citire

Economist: „Măsura accizei variabile e o mutare de efort!”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 18:54
Actualizat18 aug. 2026, 18:56
SursăRealitatea PLUS

Măsura accizei variabile este o mutare de efort de la unii la alții. O spune în exclusivitate la Realitatea PLUS economistul Adrian Mitroi. Potrivit acestuia, acest gen de măsuri sunt de cele mai multe ori fără soluții, greșite și greu de administrat.

Economist: „Măsurile sunt spulberate de evoluția pieței!”

„Este o mutare de efort de la unii la alții. Nimic nu este pe gratis pe pământul ăsta.

Și orice măsură propusă, ca dovadă această măsură, este cea cu acciza variabilă.

Este o măsură care mută de la unii la alții. În primul rând că e o măsură temporară. Ea e valabilă pentru două săptămâni.

Sunt măsuri care afectează în primul rând pe cei mai săraci, pentru care inflația are o altă dimensiune. Sunt măsuri greșite. Mai ales că ele sunt imediat spulberate de evoluția pieței.

Și ați văzut ce se întâmplă. 9,99 au crescut imediat pentru că atât cotațiile la motorină, plat, se spune la aceste cotații, cât și la petrol, sunt în creștere...iarăși, secțiuni geopolitice, economice și așa mai departe.

Genul ăsta de măsuri flatant pentru toată lumea. Sunt scumpe, greu de administrat, fără soluții. Sunt scumpe.”, a declarat economistul - Adrian Mitroi.

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