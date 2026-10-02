Ce urmează după ce te-ai hotărât să pui panouri fotovoltaice pe casă

Publicat 2 oct. 2026, 11:05 Actualizat 2 oct. 2026, 11:10

Momentul în care te hotărăști e, de obicei, cel mai ușor. Ai făcut niște calcule, ai vorbit cu un vecin care are deja panouri, poate te-ai uitat la factura din august și ți-ai zis că ajunge. Ce vine după e mai puțin clar. Cam aici apar întrebările pe care mulți le pun abia după ce au semnat: cât durează, cine se ocupă de acte, de ce n-a mai sunat nimeni de trei săptămâni.

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