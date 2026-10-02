Ce urmează după ce te-ai hotărât să pui panouri fotovoltaice pe casă
Panouri fotovoltaice
Momentul în care te hotărăști e, de obicei, cel mai ușor. Ai făcut niște calcule, ai vorbit cu un vecin care are deja panouri, poate te-ai uitat la factura din august și ți-ai zis că ajunge. Ce vine după e mai puțin clar. Cam aici apar întrebările pe care mulți le pun abia după ce au semnat: cât durează, cine se ocupă de acte, de ce n-a mai sunat nimeni de trei săptămâni.
Instalarea are câteva etape care merg într-o ordine fixă, iar montajul în sine e partea cea mai rapidă. Restul ține de proiect și de hârtii. Dacă firma de instalare panouri fotovoltaice cu care vorbești îți spune asta din prima discuție, cu tot cu locurile unde se poate bloca treaba, e un semn bun. Dacă primești doar un termen rotund, mai cere o ofertă.
Mai jos e drumul complet, așa cum arată el pentru o casă obișnuită.
Prima vizită e despre facturi, nu despre panouri
Cine se așteaptă ca tehnicianul să vină cu un catalog o să fie puțin dezamăgit. Prima vizită seamănă mai degrabă cu un interogatoriu. Câtă energie consumi, când o consumi, ce aparate mari ai în casă. De-asta e bine să ai la îndemână facturile pe ultimul an. Una singură nu spune mare lucru, mai ales dacă vara merge aerul condiționat sau iarna ai pompă de căldură.
Apoi urmează acoperișul. Contează încotro e orientat, ce înclinație are, din ce e făcut. Contează și ce umbră cade pe el, fie că e un coș, bradul vecinului sau o antenă. Câteva ore de umbră pe zi pot schimba complet felul în care se așază panourile. La sfârșit, tehnicianul deschide tabloul electric. Monofazat sau trifazat, cât de vechi e, dacă are împământare. Aici apar destul de des surprize, iar unele trebuie rezolvate înainte de orice altceva.
Partea electrică e și motivul pentru care nu se poate apuca oricine de așa ceva. Orice instalare panouri fotovoltaice legată la rețeaua publică e o lucrare electrică, făcută de electricieni atestați ANRE, sub semnătura unei firme autorizate ANRE. Structura de pe acoperiș e doar jumătate din poveste.
Cât de mare să fie sistemul
Tentația e să umpli acoperișul. La prima vedere are logică, dar un sistem se dimensionează după consum, nu după câți metri pătrați ai liberi. Dacă produci mult mai mult decât folosești, surplusul pleacă în rețea și te ajută mai puțin decât ai crede.
Din datele de la vizită ies puterea instalată, numărul de panouri și tipul de invertor, care trebuie să se potrivească cu branșamentul tău. Tot acum se discută și despre baterii, iar aici răspunsul cinstit e „depinde”. Dacă stai la birou toată ziua și consumul mare e seara, au sens. Dacă lucrezi de acasă și folosești direct ce produci, poate nu ai nevoie de ele din prima. Un proiect bun îți arată ambele variante și te lasă pe tine să alegi. Sistemul poate fi pregătit oricum să primească baterii mai târziu.
Proiectul mai stabilește unde stă fiecare panou, pe unde trec cablurile și unde se montează invertorul. Par detalii. Sunt exact detaliile care decid dacă în ziua montajului echipa lucrează liniștit sau improvizează.
Hârtiile. Partea lungă
Dacă ar fi să fii atent la o singură etapă, asta ar fi. Ca sistemul să poată trimite energie în rețea, ai nevoie de acordul operatorului de distribuție din zona ta. Dosarul conține actele de proprietate, schema instalației și fișele tehnice ale echipamentelor.
Cât durează? Nimeni nu-ți poate da o cifră exactă. Depinde de operator, de perioada din an, de câte cereri are pe masă. Ce ține de tine și de firmă e ca dosarul să plece complet. Unul căruia îi lipsește o hârtie se întoarce, iar fiecare drum dus-întors costă timp. Întreabă de la început cine depune actele și cine urmărește dosarul. La firmele serioase răspunsul e „noi”, și ar trebui să scrie asta și în contract.
E și perioada în care oamenii își pierd cel mai ușor răbdarea, pentru că aparent nu se întâmplă nimic. Panourile nu sunt pe casă, echipa n-a venit, telefonul tace. În realitate, dosarul stă pe un birou și își așteaptă rândul. Un mesaj scurt de la firmă, o dată la câteva săptămâni, în care să afli unde a ajuns, face diferența între un client liniștit și unul care sună în fiecare zi.
Ziua în care vine echipa
Pe o casă obișnuită, montajul se termină de regulă în una-două zile. Se pune structura, aleasă după tipul de acoperiș, apoi panourile, cablurile, invertorul și protecțiile. Dacă ai ales și baterii, se montează tot atunci.
Merită să fii acasă în ziua aia. Poți verifica singur câteva lucruri simple: că locurile unde s-a trecut prin acoperiș sunt etanșate, că firele sunt protejate și etichetate, că tabloul arată cum scria în proiect. La plecare ar trebui să rămâi cu un dosar cu schema, fișele tehnice și garanțiile, plus acces la aplicația de monitorizare.
Și da, vremea contează. Pe ploaie, vânt puternic sau polei nu urcă nimeni pe acoperiș, și e bine că nu urcă. Dacă programarea pică într-o săptămână urâtă, data se poate muta cu câteva zile. O firmă care te sună din timp și îți propune altă zi e mai de încredere decât una care vrea să termine cu orice preț.
Contorul nou și primele luni
Sistemul poate porni imediat după montaj, dar energia nu pleacă oficial în rețea până când operatorul nu montează sau programează contorul bidirecțional. El măsoară separat ce iei din rețea și ce dai înapoi. După contor vine contractul de prosumator cu furnizorul tău de energie, și abia atunci lucrurile sunt cu adevărat gata.
În primele săptămâni o să te uiți des în aplicație, aproape toată lumea face asta. Vezi cum scade producția într-o zi înnorată și cum urcă la prânz. Mulți ajung să-și mute singuri mașina de spălat sau boilerul la orele cu soare, fără să le fi spus cineva.
Mai departe, sistemul nu cere mult. O verificare a conexiunilor din când în când și o curățare a panourilor când se vede praf sau polen sunt de obicei suficiente. Aplicația rămâne cel mai bun avertizor. Dacă într-o zi senină producția e mult sub ce vezi de obicei, ceva trebuie verificat.
Ce poți pregăti de acum
Multe amânări pornesc de la lucruri mărunte, care se puteau rezolva din timp. Scoate facturile pe ultimele 12 luni înainte de vizită. Uită-te pe factură sau în contractul de furnizare ca să afli dacă ai branșament monofazat sau trifazat. Dacă acoperișul are nevoie de reparații în anii următori, fă-le înainte, nu după ce ai panouri pe el. Ține actele casei la îndemână, pentru că intră în dosarul de racordare.
Și cere un calendar în scris. Nu trebuie să fie perfect, doar să spună ce urmează și cine răspunde de fiecare pas. Te scutește de multe telefoane și de multe nopți în care te întrebi dacă a uitat cineva de tine.
Partea pe care o vede toată lumea, cu echipa pe acoperiș, e cea mai scurtă din tot procesul. Restul se joacă pe hârtie și la telefon. Cine știe asta dinainte are răbdare unde trebuie și pune întrebări unde trebuie. Iar oferta bună e rareori cea cu termenul cel mai scurt. E cea care îți explică limpede tot drumul, până la primul kWh trimis în rețea.
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